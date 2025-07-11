Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο φαίνεται να έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές αλλά όχι πλήρη καταστροφή, με το Ισραήλ να εκτιμά ότι το Ιράν θα μπορούσε να προσπαθήσει να ανακτήσει εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ισφαχάν.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας σε Αμερικανούς δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η πρόσβαση στο εμπλουτισμένο ουράνιο στην εγκατάσταση του Ισφαχάν είναι εξαιρετικά δύσκολη και οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησής του θα προκαλούσε νέες ισραηλινές επιθέσεις.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι αμερικανικές αεροπορικές και πυραυλικές επιδρομές του Ιουνίου «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αν και ορισμένες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών τηρούν πιο επιφυλακτική στάση.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου προορίζεται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.

Σε ενημέρωση στην Ουάσινγκτον, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν βρίσκεται θαμμένο στο Ισφαχάν, το οποίο επλήγη στις 22 Ιουνίου από πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Midnight Hammer».

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν εξέφρασε ανησυχία, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησης του υλικού πιθανότατα θα εντοπιστεί εγκαίρως. Εκτίμησε ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει καθυστερήσει κατά δύο χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του επιμένουν ότι οι επιδρομές κατέστρεψαν πλήρως τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο πρόεδρος Τραμπ, η Επιχείρηση Midnight Hammer εξαφάνισε πλήρως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο BBC.

Ωστόσο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υιοθετούν πιο επιφυλακτική στάση. Σύμφωνα με προκαταρκτική, έκθεση της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA), που διέρρευσε, οι τρεις εγκαταστάσεις στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν υπέστησαν μεν σοβαρές ζημιές, αλλά δεν καταστράφηκαν ολοκληρωτικά.

Στο ίδιο πνεύμα και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε στο Κογκρέσο ότι η καταστροφή της μοναδικής εγκατάστασης παραγωγής μεταλλικού ουρανίου του Ιράν αφαίρεσε ουσιαστικά τη δυνατότητα από την Τεχεράνη να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, είπε στο CBS ότι οι τρεις στόχοι υπέστησαν «σοβαρή καταστροφή», αλλά «κάποια τμήματα εξακολουθούν να υπάρχουν».

«Ειλικρινά, δεν μπορούμε να πούμε πως τα πάντα εξαφανίστηκαν και δεν υπάρχει τίποτα εκεί», τόνισε.

Σε συνέντευξή του στον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, ο Ιρανός πρόεδρος Μαχμούντ Πεζεσκιάν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι εγκαταστάσεις «έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές».

«Δεν έχουμε πλέον πρόσβαση σε αυτές», είπε, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή μια πλήρης αξιολόγηση.



