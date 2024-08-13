Λαμπεντούζα: Η Open Arms διέσωσε 54 μετανάστες

Εθελοντές ναυαγοσώστες από την ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση Proactiva Open Arms διέσωσαν 54 μετανάστες που επέβαιναν σε ένα ακυβέρνητο φουσκωτό στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Οι διασωθέντες, που ήταν κυρίως Σύροι, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο νησάκι από την ιταλική ακτοφυλακή.

Η κεντρική Μεσόγειος είναι μια από τις πιο επικίνδυνες διαδρομές για τους πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη.

Πέρυσι περισσότεροι από 3.100 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται στην προσπάθειά τους να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

Η Open Arms ανέφερε ότι τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες διέσωσε συνολικά 383 ανθρώπους. Την Δευτέρα, το πλοίο έρευνας και διάσωσης Astral βοήθησε 110 ανθρώπους που επέβαιναν σε μια υπερφορτωμένη, ξύλινη βάρκα. Μεταξύ αυτών ήταν έξι γυναίκες, τέσσερα παιδιά, δύο ηλικιωμένοι άνδρες και ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.

Η συντονίστρια της αποστολής, Έσθερ Καμπς, είπε ότι η φιλανθρωπική οργάνωση παρατηρεί ότι εδώ και έναν χρόνο αυξήθηκε η χρήση των επισφαλών σιδερένιων λέμβων που πιθανότατα κατασκευάζονται με το χέρι στην Τυνησία. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην υιοθέτηση μιας σκληρής, αντιμεταναστευτικής πολιτικής από την Τυνησία, που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική να φεύγουν από τη χώρα.

Ένας φωτορεπόρτερ του Reuters έδειξε μια σκουριασμένη, σιδερένια βάρκα που έμοιαζε κομμένη στη μέση και τα δύο μισά της συνδέονταν με μεντεσέδες. Η Καμπς είπε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει τέτοιου είδους σκάφος και αρχικά νόμιζε ότι είχε κοπεί στη μέση και θα βυθιζόταν.

«Προφανώς δεν ήταν σπασμένη αλλά κάποια νέα τεχνική κατασκευής. Πιστεύουμε ότι (την φτιάχνουν έτσι) είναι ευκολότερο να μεταφέρουν (τα δύο μισά) χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

