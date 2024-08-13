Πούτιν σε Αμπάς: Ανησυχώ για τους θανάτους αμάχων στη Γάζα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, που επισκέπτεται τη Μόσχα, ότι "ανησυχεί" για τον θάνατο Παλαιστινίων αμάχων που σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

"Είμαστε πρώτα απ΄όλα ανήσυχοι για τις απώλειες αμάχων", είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Παλαιστίνιο πρόεδρο μπροστά στις κάμερες της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

"Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την Παλαιστίνη και τον παλαιστινιακό λαό", πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εγκαθίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Το Σάββατο ισραηλινή επιδρομή σε σχολείο που στέγαζε εκτοπισμένους στην πόλη της Γάζας (βόρεια) σκότωσε 93 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον οποίο το σχολείο χρησιμοποιείτο από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ, δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως το πλήγμα του "εξολόθρευσε" 31 μαχητές των δύο ένοπλων παλαιστινιακών κινημάτων.

Η επίθεση αυτή, ο απολογισμός της οποίας είναι αδύνατο να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε έπειτα από μία χωρίς προηγούμενο επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου που προκάλεσε τον θάνατο 1.198 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, από τους οποίους 39 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Μετά την επίθεση, το Ισραήλ υποσχέθηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, που ασκεί την εξουσία στη Γάζα από το 2007 και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ισραηλινή επίθεση, που εισήλθε στον ενδέκατο μήνα και εξαπολύθηκε σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 39.929 ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης στη Γάζα.

Το Ισραήλ δέχθηκε να επαναλάβει την Πέμπτη τις συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, απαντώντας σε έκκληση Αμερικανών, Αιγύπτιων και Καταριανών μεσολαβητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

