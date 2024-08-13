Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίθεση του Ιραν - Και η Κύπρος σε ετοιμότητα

Η Κύπρος έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για μια πιθανή απομάκρυνση αλλοδαπών από τον Λίβανο και το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα στο κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων ΚΥΠΕ ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Τα σχέδια έρχονται εν μέσω φόβων ότι το Ιράν και σύμμαχοί του ενδέχεται να εξαπολύσουν επιθέσεις στο Ισραήλ και να ωθήσουν την περιοχή σε έναν γενικευμένο πόλεμο.

Ο Κ. Κόμπος είπε ότι η Κύπρος θα μπορούσε να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό ατόμων -συμπεριλαμβανομένων πολιτών άλλων χωρών της ΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών- υπό τον όρο ότι θα ταξιδέψουν στις χώρες τους εγκαίρως.

Το "Σχέδιο Εστία"

Το πρόγραμμα "Σχέδιο Εστία", όπως αποκαλείται, είναι έτοιμο να εφαρμοστεί δήλωσε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες σε ενδεχόμενο απομάκρυνσης πολιτών από τον Λίβανο λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς αν όντως ο Καναδάς έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρο για την απομάκρυνση πολιτών του από τον Λίβανο, ο Κύπριος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για εφαρμογή του "Εστία". «Δηλαδή για οργανωμένες απομακρύνσεις πολιτών μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατόπιν μεταφοράς τους σε χώρες προορισμού, στα πλαίσια της ανθρωπιστικής συνδρομής που προσφέραμε και το 2006 και το 2023», πρόσθεσε.

Ήδη σε σχολεία στη Λάρνακα έχουν τοποθετηθεί κρεβάτια και έχουν ετοιμαστεί χώροι υγιεινής για να υποδεχθούν πολίτες σε ενδεχόμενη εκκένωση του Λιβάνου.

«Όλες οι απαραίτητες ενέργειες γίνονται από άποψης χώρων φιλοξενίας και ενίσχυσης δυνατότητας μας προσωρινής φιλοξενίας μέχρι την αναχώρηση προς χώρες υπηκοότητας προσώπων», τόνισε.

Παράλληλα είπε, έχουν γίνει «συμφωνίες/ρυθμίσεις με χώρες που συνεργάζονται με το "Σχέδιο Εστία"», σημειώνοντας ότι αυτές «είναι απαραίτητες και γίνονταν όλο αυτό το διάστημα».

Σε ερώτηση αν η Κύπρος είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσει το σχέδιο, ο Κ. Κόμπος απάντησε «ναι».

Για τον μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει η Κύπρος, απάντησε «το 2006 ήταν 60.000. Άρα μπορούμε να υποδεχθούμε μεγάλους αριθμούς εφόσον αναχωρούν και δεν διαμένουν για μεγάλο διάστημα».

