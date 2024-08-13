Σινουάρ: Πώς ηγείται της Χαμάς μέσα από τα τούνελ

Aν και απομονωμένος στη Γάζα, ο νέος ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ πρέπει οπωσδήποτε να έχει βρει τον τρόπο για να επικοινωνεί με τους μαχητές της οργάνωσης σε όποιο σημείο της Μέσης Ανατολής κι αν βρίσκονται, κρατώντας σταθερά τα ηνία της ηγεσίας.

Η «στυβαρή», δραστήρια παρουσία και του νέου πολιτικού ηγέτη είναι περισσότερο από ποτέ προαπαιτούμενη μετά την δολοφονία του προκατόχου του Ισμαήλ Χανίγια και τα μέσα ενημέρωαης ανά τον κόσμο επικεντρώνονται στο ερώτημα του πώς ακριβώς ο Σινουάρ καταφέρνει να συντονίζει την οργάνωση μέσα από τα τούνελ στα οποία και βρίσκεται.

Άρθρο στο Asharq al-Awsat καθώς και δημοσιεύματα της Al-Ain έχουν επικεντρωθεί στο θέμα των επικοινωνιών του.

«Πολλοί αναρωτιούνται πώς επικοινωνεί ο Γιαχία Σινουάρ με τους συντρόφους του μέσα από τα τούνελ», σημειώνει η Al-Ain.

«Ο Σινουάρ λέγεται ότι δεν εμπιστεύεται πλέον τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, φοβούμενος ότι ο ισραηλινός στρατός θα ανακαλύψει την τοποθεσία του και θα τον σκοτώσει», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Το γεγονός ότι ο Σινουάρ φοβάται για υποκλοπή των επικοινωνιών του προφανώς είναι εύλογο.

Εξίσου εύλογο είναι με βάση τα δεδομένα πως πρέπει να κινηθεί πολύ προσεκτικά ώστε να καταφέρει να μείνει κρυμμένος χωρίς αυτό να φέρει την οργάννωση σε ηγετικό κενό.

Ο Σινουάρ ξέρει πολύ καλά τη Γάζα. Μεγάλωσε στο Khan Yunis και αντιλαμβάνεται χωροταξικά την πόλη και τις υπόγειες σήραγγές της.

Πρόσφατες αναφορές ένα σκίτσο με τον Σινουάρ να εγκαταλείπει «άρον- άρον» χώρους μέσα σε τούνελ φοβούμενος μην εντοπιστεί.

Αυτή μπορεί να είναι μια ακριβής αποτύπωση της πραγματικότητας που αποδεικνύει πως αν και σε συνεχόμενο «κυνηγητό», βρίσκει τρόπο να εργαστεί στα παρασκήνια για να ελέγξει τη Χαμάς.

Αναφορές δε αναφέρουν ότι χρησιμοποιεί κούριερ για να στείλει μηνύματα.

Ένα άλλο στοιχείο που καταδεικνυει το γεγονός πως ο Σινουάρ έχει τον απόλυτο έλεγχο των πραγμάτων είναι ακριβώς το ότι οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους συνεχίζονται.

Η Χαμάς πρέπει να έχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σινουάρ, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να τις «τραβήξει» 10 μήνες.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό το «εργαλείο» της Ντόχα για να διατηρήσει τη Χαμάς στην εξουσία.

Για να συμβεί αυτό, πρέπει τουλάχιστον να φαίνεται πως ο Σινουάρ μετέχει έστω με ένα «ναι» ή «όχι» σε αυτές.

Η Χαμάς υπό τον Σινουάρ έχει περισσότερη διεθνή υποστήριξη από ό,τι στο παρελθόν. Έχει υποστήριξη από τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, το Ιράν και άλλες χώρες.

Σαφώς, μια οργάνωση χωρίς ουσιαστικό ηγέτη δεν θα μπορούσε να το πετύχει. Επομένως, ο Σινουάρ όχι μόνο επικοινωνεί με τους εναπομείναντες διοικητές των ταξιαρχιών του, αλλά κατά κάποιο τρόπο επικοινωνεί και με τη Χαμάς στο εξωτερικό.

Η Χαμάς «στηρίζεται σε ειδικά πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί κυρίως για να επικοινωνεί με κόμματα στο εξωτερικό», σημειώνει το Asharq Al-Awsat

«Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με την έκθεση, στη σχεδόν μόνιμη διακοπή των τηλεφωνικών γραμμών και των γραμμών Διαδικτύου στη Γάζα, και γίνεται επίσης σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η παρακολούθηση από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών», προσθέτει το Al-Ain.

«Σύμφωνα με πηγές, οι ηγέτες της Χαμάς βασίστηκαν για την αρχή του πολέμου στις γραμμές επικοινωνίας του κινήματος, τις οποίες είχαν αναπτύξει οι στρατιωτικοί μηχανικοί της Χαμάς ήδη από το 2009, και άρχισαν να εξελίσσονται κατά διαστήματα, χρησιμοποιώντας κυρίως ξένη τεχνολογία».

Επιπλέον, το άρθρο προσθέτει πως ανώνυμες πηγές συνοψίζουν ότι η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς είχε εγκαταστήσει υπόγεια τηλεφωνικά κέντρα συνδεδεμένα με παλιές γραμμές επικοινωνίας σε ορισμένα σημεία πάνω από το έδαφος, σημειώνοντας ότι αυτοί οι χώροι ελέγχονταν περιοδικά σε μια προσπάθεια να αποτραπούν οι υποκλοπές.

Στο παρελθόν, το Ισραήλ διαπίστωσε ότι η Χαμάς διέθετε ακόμη και μια πτέρυγα υπολογιστών και τεχνολογίας κάτω από ένα αρχηγείο της UNRWA.

Αξίζει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πολλές διεθνείς ΜΚΟ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί μπόρεσαν στο παρελθόν να φέρουν διάφορα είδη τεχνολογίας, κέντρα δεδομένων και εξοπλισμό επικοινωνιών στη Γάζα.

Είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι ο Σινουάρ και η Χαμάς μπορεί να έχουν ωφεληθεί από αυτό αξιοποιώντας μέρος αυτής της τεχνολογίας για δική τους χρήση ή εκμεταλλευόμενοι διάφορες τοποθεσίες στη Γάζα που χρησιμοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς.

Η Χαμάς συχνά κρύβεται σε σχολεία, καταφύγια, ακόμη και νοσοκομεία, για παράδειγμα.

«Η Χαμάς φαίνεται να διατήρησε αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας ακόμη και στην αρχή του πολέμου, παρά την εστίαση του ισραηλινού στρατού στην καταστροφή μέρους αυτών των συστημάτων επικοινωνιών, μαζί με υπόγειες σήραγγες που, όπως λέει, περιέχουν σημαντικές επικοινωνιακές υποδομές», σημείωσε το Al-Ain.

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός διεξάγονται εντός της Λωρίδας της Γάζας, «χρησιμοποιώντας εσωτερικά συστήματα επικοινωνιών που μεταδίδονται στο εξωτερικό με διάφορα μέσα, μεταξύ άλλων μέσω του Διαδικτύου και συνδέεται με ηλεκτρονικά τσιπ, και μέσω της χρήσης κρυπτογραφημένου λογισμικού που αγοράζεται από το εξωτερικό».

Από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ προσπαθούσε να εντοπίσει τον Σινουάρ, αλλά δεν τα κατάφερε, καταλήγει η έρευνα του μέσου.

«Η επικρατούσα πεποίθηση στο Ισραήλ είναι ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου κινητά τηλέφωνα επειδή παρακολουθούνται εύκολα από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και την Δύση που ενδιαφέρεται για τα τεκτενόμενα στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Σινουάρ επικοινωνεί με έναν περιορισμένο αριθμό μελών που εμπιστεύεται μέσω μιας «διακοπτόμενης αλυσίδας επικοινωνίας», έτσι ώστε, αν κάποιος από αυτούς εντοπιστεί από το Ισραήλ και πάλι δεν θα είναι δυνατόν μέσω αυτού να εντοπιστεί ο ηγέτης της οργάνωσης.



