Ενας 11χρονος από την Βρετανία «έβαλε τα γυαλιά» στον Αϊνστάιν και τον Χόκινγκ- Τους ξεπέρασε στο τέστ της Mensa

Ο 11χρονος μαθητής από το Λιντς σημείωσε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε τεστ Mensa - νικώντας τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και τον Στίβεν Χόκινγκ.

Ο Yusuf Shah, κατέγραψε 162 - το μέγιστο για τους κάτω των 18 ετών και στο κορυφαίο ποσοστό όλων των ανθρώπων.

Λέγεται ότι ο Χόκινγκ σημείωσε 160 και ο Αϊνστάιν, ο οποίος αν και δεν έκανε ποτέ επίσημα το τεστ, πιστεύεται ότι πέτυχε το ίδιο.

Ο Γιουσούφ είπε ότι οι φίλοι του στο σχολείο του λένε πάντα ότι είναι πολύ έξυπνος και ήθελε να δοκιμάσει τον εαυτό του κάνοντας το κουίζ IQ.

Για να γιορτάσει το επίτευγμα, ο Yusuf πήγε για ένα γεύμα με τους γονείς του και τα δύο μικρότερα αδέρφια Zaki και Khalid

Ο Yusuf σημείωσε βαθμολογία που συγκεντρώνει μόλις το 1% των ανθρώπων ενώ δεν πτοήθηκε όταν βρέθηκε για το τεστ σε ένα δωμάτιο γεμάτο από ενήλικες.

Μιλώντας στην Daily mail oYusuf δήλωσε: «Όλοι στο σχολείο πιστεύουν ότι είμαι πολύ έξυπνος και πάντα ήθελα να μάθω αν ήμουν στο 2% των ανθρώπων που περνούν το τεστ. Νιώθω ξεχωριστός που έχω χαρτί που πιστοποιεί τις ικανότητές μου».

Ο μαθητής που πηγαίνει στην έκτη τάξη δημοτικού, ελπίζει να σπουδάσει μαθηματικά στο Cambridge ή στην Οξφόρδη και δήλωσε ότι του αρέσει να κάνει οτιδήποτε διεγείρει το μυαλό του. Οπως είπε διασκεδάζει με sudokus και λύνει κύβους του Ρούμπικ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι άρχισε να παίζει με τους κύβους μόλις τον περασμένο Ιανουάριο και μέχρι το τέλος του μήνα, κατάφερε να λύνει με ευκολία κύβους όλων των δυσκολιών.

