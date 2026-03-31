Η απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει νόμο που καθιστά τον θάνατο δι΄απαγχονισμού προεπιλεγμένη ποινή για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις είναι "πολύ ανησυχητική" για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Πρόκειται σαφώς για ένα βήμα προς τα πίσω», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει την προηγούμενη ηθική θέση του, την υποχρέωσή του βάσει του διεθνούς δικαίου και τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αρχές», είπε.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσθεσε ότι δεν έχει να κάνει κάποια υπόθεση ως προς τυχόν βήματα που μπορεί να λάβει η Επιτροπή για το μέτρο του Ισραήλ.

Χθες, Δευτέρα, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, η Κνεσέτ, αποφάσισε να καταστήσει τον θάνατο δι΄απαγχονισμού προεπιλεγμένη ποινή για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, υλοποιώντας σχετική υπόσχεση των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

