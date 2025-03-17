Στους 7 ανέρχονται οι νεκροί μέχρι στιγμής από το ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Κύπρου σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Το ναυάγιο εντοπίστηκε γύρω στη μία το μεσημέρι σε περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάβο Γκρέκο, εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας – Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας (FIR Λευκωσίας) και εκτός χωρικών υδάτων.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί εφτά νεκροί και δύο διασωθέντες από τους 20 και πλέον ανθρώπους που φαίνεται να επέβαιναν στο σκάφος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αναφερόταν ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ και συμμετέχουν σε αυτή ένα πολεμικό πλοίο, ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του ΓΕΕΦ, τέσσερα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ένα ελικόπτερο της Αστυνομίας, νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ και προσωπικό της Αστυνομίας Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.