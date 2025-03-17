Λογαριασμός
Η καταιγίδα Laurence πλήττει την Ισπανία: Σε πορτοκαλί συναγερμό η Ανδαλουσία - Πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις (Βίντεο)

Ποτάμια υπερχείλισαν, δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές κόπηκαν στα δύο - Η Ανδαλουσία τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό από τις 18.00 τοπική ώρα

Cadiz, Ισπανία

Η καταιγίδα Laurence προκάλεσε σήμερα καταρρακτώδεις βροχές στην Ισπανία, ιδίως στην Ανδαλουσία (νότια), όπου ποτάμια υπερχείλισαν και δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές κόπηκαν στα δύο, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

 Η καταιγίδα Laurence προκάλεσε «168 επεισόδια, ορισμένα εξ αυτών σοβαρά, στο δίκτυο επικοινωνιών», ανέφερε ο περιφερειακός σύμβουλος της Ανδαλουσίας Αντόνιο Σανθ, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι διακόπηκε η κυκλοφορία σε 35 δρόμους στην περιοχή και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες «να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις».

Σύμφωνα με την ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet), η καταιγίδα Laurence θα προκαλέσει σήμερα και αύριο «βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με σημαντικές συγκεντρώσεις υδάτων στα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά της χερσονήσου».

Αύριο, «θα σημειωθούν επίσης καταιγίδες, (θα πνέουν) θυελλώδεις άνεμοι και θα υπάρξει θαλασσοταραχή, που θα είναι μεγάλη στις Κανάριες (νήσους)», διευκρινίζει η ίδια πηγή.

Η Ανδαλουσία τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό από τις 18.00 τοπική ώρα. Σχεδόν 80 χιλιοστόμετρα βροχής, ήτοι 80 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, αναμένονται στην περιοχή από τη Ρόντα έως τη Μάλαγα (νότια) σε διάστημα 12 ωρών.

Στην επαρχία Ουέλβα (νοτιοδυτικά), οι πυροσβέστες απομάκρυναν κατοίκους «εξαιτίας της ανόδου της στάθμης του ποταμού Οδιέλ στις πλημμυρισμένες ζώνες. Το νερό έφθασε σε ορισμένα σπίτια», ανέφεραν σε μήνυμά τους στο Χ.

Η σιδηροδρομική σύνδεση από το Ελ Σορβίτο στο Αραχάλ, στη γραμμή Σεβίλης-Μάλαγας, διακόπηκε, εξαιτίας της συγκέντρωσης νερού στις ράγες, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου Adi.

Επιπλέον, τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου μεταξύ Νιέμπλα και Σαν Χουάν δελ Πουέρτο, στον άξονα Ουέλβα-Σεβίλη, ανεστάλησαν για κάποιες ώρες.

 Η καταιγίδα Laurence αναμένεται επίσης να προκαλέσει σφοδρές χιονοπτώσεις στο χιονοδρομικό κέντρο της Σιέρα Νεβάδα, κοντά στη Γρανάδα, όπου οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

