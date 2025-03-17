Η καταιγίδα Laurence προκάλεσε σήμερα καταρρακτώδεις βροχές στην Ισπανία, ιδίως στην Ανδαλουσία (νότια), όπου ποτάμια υπερχείλισαν και δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές κόπηκαν στα δύο, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

La borrasca Laurence ha obligado a activar avisos en ocho comunidades por nieve, lluvias, frío o mal estado del mar



Lo vimos en @BDCanariasTV https://t.co/nya3TINtwS pic.twitter.com/uDvkko6A85 — RTVC (@RTVCes) March 17, 2025

Η καταιγίδα Laurence προκάλεσε «168 επεισόδια, ορισμένα εξ αυτών σοβαρά, στο δίκτυο επικοινωνιών», ανέφερε ο περιφερειακός σύμβουλος της Ανδαλουσίας Αντόνιο Σανθ, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Cinco comunidades con avisos tras la llegada de la borrasca Laurence: desplome de las temperaturas, viento y muchas precipitaciones



📺 Sigue la actualidad del día con Isabel Jiménez y @AngelesBlancoTV > https://t.co/K1EMMtrt5l pic.twitter.com/vuJnkBN9S6 — Informativos Telecinco (@informativost5) March 17, 2025

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι διακόπηκε η κυκλοφορία σε 35 δρόμους στην περιοχή και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες «να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις».

Σύμφωνα με την ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet), η καταιγίδα Laurence θα προκαλέσει σήμερα και αύριο «βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με σημαντικές συγκεντρώσεις υδάτων στα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά της χερσονήσου».

Αύριο, «θα σημειωθούν επίσης καταιγίδες, (θα πνέουν) θυελλώδεις άνεμοι και θα υπάρξει θαλασσοταραχή, που θα είναι μεγάλη στις Κανάριες (νήσους)», διευκρινίζει η ίδια πηγή.

Η Ανδαλουσία τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό από τις 18.00 τοπική ώρα. Σχεδόν 80 χιλιοστόμετρα βροχής, ήτοι 80 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, αναμένονται στην περιοχή από τη Ρόντα έως τη Μάλαγα (νότια) σε διάστημα 12 ωρών.

Στην επαρχία Ουέλβα (νοτιοδυτικά), οι πυροσβέστες απομάκρυναν κατοίκους «εξαιτίας της ανόδου της στάθμης του ποταμού Οδιέλ στις πλημμυρισμένες ζώνες. Το νερό έφθασε σε ορισμένα σπίτια», ανέφεραν σε μήνυμά τους στο Χ.

Η σιδηροδρομική σύνδεση από το Ελ Σορβίτο στο Αραχάλ, στη γραμμή Σεβίλης-Μάλαγας, διακόπηκε, εξαιτίας της συγκέντρωσης νερού στις ράγες, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου Adi.

Επιπλέον, τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου μεταξύ Νιέμπλα και Σαν Χουάν δελ Πουέρτο, στον άξονα Ουέλβα-Σεβίλη, ανεστάλησαν για κάποιες ώρες.

El primer frente de la borrasca Laurence, entrando por el oeste de la provincia malagueña. pic.twitter.com/SO36Mxpzmo — Jose Luis Escudero Gallegos (@tormentayrayos) March 17, 2025

Η καταιγίδα Laurence αναμένεται επίσης να προκαλέσει σφοδρές χιονοπτώσεις στο χιονοδρομικό κέντρο της Σιέρα Νεβάδα, κοντά στη Γρανάδα, όπου οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Primeras inundaciones esta mañana provocadas por Laurence en la provincia de Cádiz 17/03/2025:

(Hilo)

Sanlúcar de Barrameda:

🎥 @juanant66098789 pic.twitter.com/cgYifIqWy1 — MeteoCádiz (@meteocadiz) March 17, 2025

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.