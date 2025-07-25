Κύπρος: Σοκ και απαίτηση να βρεθούν οι υπεύθυνοι

Σε φάση ύφεσης εισέρχονται τα πύρινα μέτωπα στην ορεινή Λεμεσό, μετά από περισσότερες από σαράντα ώρες καταστροφικών πυρκαγιών που άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και μια κοινωνία βυθισμένη στο σοκ. Η καταστροφή που καταγράφεται από τις φλόγες ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με πάνω από 124 τετραγωνικά χιλιόμετρα να έχουν μετατραπεί σε στάχτη, μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου, ενώ περισσότερα από 100 σπίτια και υποστατικά έχουν καταστραφεί.

Κοινωνικό σοκ και αιτήματα για λογοδοσία

Η επόμενη ημέρα βρίσκει την κυπριακή κοινωνία να αναζητά απαντήσεις και ευθύνες για τα γεγονότα. Τα κυπριακά ΜΜΕ προβάλλουν συνεχώς τη φωνή των πυρόπληκτων, που κάνουν λόγο για *«ελλιπή ενημέρωση και επιχειρησιακή ολιγωρία»*. Παράλληλα, δημοσιογράφοι και σχολιαστές επικρίνουν έντονα την κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του επίσημου εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο οποίος μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε υποστηρίξει πως η Κύπρος εισέρχεται στη φετινή αντιπυρική περίοδο *«πιο προετοιμασμένη και ενισχυμένη από ποτέ»*.

Σοβαρές καταγγελίες για ανεπάρκεια στον κρατικό μηχανισμό

Ανάμεσα στις πρώτες εκτιμήσεις, κεντρικό σημείο αποτελεί η απουσία ενός λειτουργικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για εκκενώσεις. Παρά τις επίσημες εξαγγελίες, η χώρα δεν διαθέτει μηχανισμό αποστολής SMS για ενημέρωση πολιτών σε περιπτώσεις επικίνδυνων καταστάσεων. Επιπλέον, οι συνεχείς καταγγελίες περί αδράνειας στρέφονται τόσο προς την Πολιτική Άμυνα--το αρμόδιο τμήμα για τον συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας--όσο και προς τα αρμόδια υπουργεία, καθώς διαφαίνεται αποτυχία στην έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των πολιτών που βρέθηκαν εκτεθειμένοι στην πύρινη λαίλαπα.

Παράλληλα, κοινοτάρχες από τις πληγείσες περιοχές καταγγέλλουν καθυστέρηση στην κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δασοπυροσβεστικών μονάδων και των επίσημων αρχών.

Η κυβερνητική απάντηση και η συζήτηση για την ανάληψη ευθυνών

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να απαντήσει για τις προηγούμενες δηλώσεις του, τονίζοντας ότι *«από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα σχέδια και πρωτόκολλα»*. Επικαλέστηκε τις ακραίες καιρικές συνθήκες – υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία – που έκαναν το έργο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς εξαιρετικά δύσκολο. *«Τώρα δεν είναι η ώρα για απόδοση ευθυνών»*, επεσήμανε φανερά εκνευρισμένος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προτεραιότητα αποτελεί η διαχείριση των συνεπειών και η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

