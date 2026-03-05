Ο υπουργός Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι (John Healey) βρίσκεται από χθες τη νύχτα στην Κύπρο, σε μία έκτακτη επίσκεψη τέσσερις ημέρες αφού drone έπληξε την βρετανική βάση του Ακρωτηρίου και έθεσε σε συναγερμό το νησί.

Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χίλι εκτιμάται ότι θα εκφράσει την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κυπριακή Δημοκρατία, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την κυπριακή κυβέρνηση.

Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας ακόμα δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη,

Η επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας πραγματοποιείται εν μέσω αντιδράσεων στην Κύπρο για την επίθεση στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, η οποία οδήγησε στην εκκένωση οικογενειών που ζούσαν στις βάσεις και στην ενίσχυση των αμυντικών μέτρων.

Το Λονδίνο επικρίνεται από τις κυπριακές αρχές ότι καθυστέρησε στην ανάπτυξη ενισχύσεων για την προστασία των δύο βρετανικών βάσεων του νησιού.

Παράλληλα, Κύπριος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Associated Press ότι το ιρανικό drone που προκάλεσε ζημιές στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι το βράδυ της Δευτέρας, απογειώθηκε από τη Βηρυτό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, η έρευνα δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσδιορίσει με βεβαιότητα από πού εκτοξεύτηκε το drone τύπου Shahed.

Πηγή: skai.gr

