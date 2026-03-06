Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πρόσθετα έγγραφα του FBI που περιγράφουν συνεντεύξεις με μια γυναίκα η οποία υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά αφού του τη σύστησε ο Τζέφρι Έπσταϊν ως ανήλικη.



Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έρχεται μετά την αποκάλυψη του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης NPR ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είχε δημοσιεύσει ορισμένα αρχεία που αφορούσαν ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου.



Τα έγγραφα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων δημοσιεύσεων αρχείων που είχαν επιβληθεί από το Κογκρέσο και αφορούσαν τον Έπσταϊν, επειδή είχαν χαρακτηριστεί λανθασμένα ως «διπλά αντίγραφα», αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.



Οι Δημοκρατικοί ερευνούν τον χειρισμό των αρχείων του Έπσταϊν από την κυβέρνηση Τραμπ.



Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη περιλαμβάνουν περιγραφές πολλαπλών καταθέσεων που πραγματοποίησε το FBI το 2019 με τη γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε τόσο από τον Έπσταϊν όσο και από τον Τραμπ, ενώ ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών.



Σε μια συνέντευξή της, η γυναίκα είπε ότι ο Έπσταϊν την πήγε «είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Νιου Τζέρσεϊ» και τη σύστησε στον Τραμπ. Είπε στους ερευνητές ότι δάγκωσε τον Τραμπ καθώς προσπαθούσε να την αναγκάσει να του κάνει στοματικό σεξ.



Η γυναίκα είπε ότι αυτή και άτομα κοντά της έλαβαν απειλητικά τηλεφωνήματα όλα αυτά τα χρόνια που της ζητούσαν να σιωπήσει, τα οποία πίστευε ότι σχετίζονταν με τον Έπσταϊν.



Ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία σχετικά με τους ισχυρισμούς για τον Έπσταϊν, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ορισμένα από τα έγγραφα που έχει δημοσιεύσει «περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Οι Δημοκρατικοί έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι συγκαλύπτει λεπτομέρειες της έρευνας για τον Έπσταϊν που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον Τραμπ.



Την Τετάρτη, μια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε την κλήτευση της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.



Πηγή: skai.gr

