Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε έχει ρίξει στις φυλακές δεκάδες «πολιτικούς κρατούμενους» οι οποίοι απλά επέκριναν την κυβέρνησή του, κατήγγειλε χθες Πέμπτη η ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κεντρική Αμερική, Cristosal.

«Για πρώτη φορά από την υπογραφή συμφωνιών ειρήνης (1992), μετά την ένοπλη σύρραξη, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στο Σαλβαδόρ», τόνισε ο Ρενέ Βαλιέντε, διευθυντής ερευνών της Cristosal, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έκθεσης τη ΜΚΟ στη Γουατεμάλα για τον «πολιτικό διωγμό» στο Σαλβαδόρ.

«Στη χώρα ζούμε σε μόνιμη κατάσταση φόβου. Ο κόσμος φοβάται να υψώσει τη φωνή, να υπερασπιστεί τους άλλους», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους 86 κρατούμενους που χαρακτηρίζονται πολιτικοί είναι η δικηγόρος Ρουθ Λόπες, επικεφαλής του τμήματος της Cristosal που αγωνίζεται κατά της διαφθοράς.

Η ΜΚΟ, η οποία υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής, ιδίως στη Γουατεμάλα και στην Ονδούρα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Σαλβαδόρ τον Ιούλιο του 2025, μετά τη σύλληψη της Λόπες.

Θύματα στον πόλεμο κατά των συμμοριών

Στο Ελ Σαλβαδόρ, από τον Μάρτιο του 2022, έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης η οποία ανανεώνεται αδιαλείπτως με έγκριση του κοινοβουλίου, όπου έχει συντριπτική πλειοψηφία η προεδρική παράταξη.

Στο διάστημα αυτό, η εγκληματικότητα υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά, καθώς οι αρχές συνέλαβαν χωρίς δικαστικά εντάλματα 91.000 υπόπτους ως μέλη συμμοριών ή συνέργεια.

Οι άνθρωποι που η Cristosal χαρακτηρίζει πολιτικούς κρατούμενους είναι στην πλειονότητά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επέκριναν τον «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Μπουκέλε, δημοσιογράφοι, λειτουργοί της δικαιοσύνης, συνδικαλιστές και περιβαλλοντικοί ακτιβιστές.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ, ο διωγμός έχει «επιβληθεί ως μηχανισμός αυταρχικού ελέγχου» και επτά «πολιτικοί κρατούμενοι» έχουν καταδικαστεί.

Η οργάνωση κατήγγειλε ακόμη στην έκθεσή της απειλές, παρακολουθήσεις, δημόσια σπίλωση, άμεσες πιέσεις, δικαστικές ενέργειες μη ποινικού χαρακτήρα και «τη συστηματική χρήση της προσωρινής κράτησης ως μορφής κολασμού».

Κατά την Cristosal, πρόκειται για «σχήματα παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται σε χώρες όπως η Νικαράγουα και η Βενεζουέλα», όπου εκατοντάδες αντιφρονούντες φυλακίστηκαν για πολιτικούς λόγους.

Σε τελευταία ανάλυση «το περίφημο μοντέλο του Μπουκέλε» είναι «καθεστώς όπως τόσα άλλα, δικτατορία που σκοτώνει, βασανίζει, κλέβει κι επιδίδεται σε διωγμούς», σύμφωνα με τον διευθυντή της Cristosal, Νόα Μπούλοκ.

