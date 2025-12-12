Κύπρος: Διπλή σεισμική δόνηση στην Πάφο

Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε νωρίτερα (19:20) την Κύπρο και συγκεκριμένα την Πάφο. Η πρώτη σεισμική δόνηση διήρκησε περίπου τρία με τέσσερα δευτερόλεπτα ενώ η δεύτερη σεισμική δόνηση ήταν δέκα δευτερολέπτων.

Η ένταση του σεισμού ήταν στην πρώτη περίπτωση στα 3,5 Ρίχτερ και στη δεύτερη στα 4,1 Ρίχτερ. Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο μόλις τρία χιλιόμετρα δυτικά της πόλης και γι' αυτό έγινε πολύ αισθητός, ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις οκτώ χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

