Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν την Παρασκευή συμφωνία για το επ' αόριστον πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των ρωσικών κεντρικών τραπεζών που τηρούνται στην Ευρώπη, αίροντας ένα μεγάλο εμπόδιο στη χρήση των μετρητών για να βοηθηθεί η Ουκρανία να αμυνθεί έναντι της εισβολής της Μόσχας.

Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Μάλτα ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ψήφισαν υπέρ του μέτρου της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Σε πνεύμα συνεργασίας, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Μάλτα ψηφίζουν ''ΝΑΙ'' στην τρέχουσα γραπτή διαδικασία, αλλά διευκρινίζουν ότι αυτή η ψήφος δεν προδικάζει σε καμία περίπτωση την απόφαση σχετικά με την πιθανή χρήση των ''ακινητοποιημένων'' ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο ηγετών», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην κοινή τους δήλωση οι χώρες.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε ως αβάσιμη την αγωγή που άσκησε η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα κατά του Euroclear, του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες, το οποίο κατέχει 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Το Euroclear, αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά στο παρελθόν έχει επικρίνει το δάνειο επανορθώσεων ως νομικά εύθραυστο και επικίνδυνο και απροκάλυπτα πειραματικό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πολύ κοντά σε μια λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026 και το 2027, η οποία θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον της ειδικής πλειοψηφίας των χωρών της ΕΕ, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των συνόδων κορυφής της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.



Οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύτηκαν στις 23 Οκτωβρίου να χρηματοδοτήσουν το Κίεβο για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή και οι οικονομικές συνεισφορές των ΗΠΑ εξαντλούνται.



Οι ηγέτες θα αποφασίσουν σε σύνοδο κορυφής στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες πώς θα υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους και ο Κόστα δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο ότι θα τους κρατήσει σε συζητήσεις για μέρες, αν χρειαστεί, μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία, προκαλώντας την αντίδραση του Σλοβάκου πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.