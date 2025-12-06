Σεισμός ισχύος 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε 6 Χλμ. ΔΝΔ των Καλαβρύτων στις 10.48 το βράδυ. Η σεισμική δόνηση, έγινε αισθητή σε όλη την Αχαΐα, αλλά και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 24,3 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία αναφορά για ζημιές σε σπίτια.

