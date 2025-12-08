Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία -Προειδοποίηση για τσουνάμι

Λίγο μετά τη δόνηση, η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι κύματα ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να πλήξουν παράκτιες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας

Ιαπωνία-σεισμός

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 σημειώθηκε στις 23:15 (τοπική ώρα Ιαπωνίας), στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ανοιχτά της ανατολικής ακτής της περιφέρειας Αομόρι, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 50 χιλιομέτρων.

Λίγο μετά τη δόνηση, η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι κύματα ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να πλήξουν παράκτιες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Σεισμός

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιαπωνία Σεισμός τσουνάμι
