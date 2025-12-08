Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία -Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 σημειώθηκε στις 23:15 (τοπική ώρα Ιαπωνίας), στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ανοιχτά της ανατολικής ακτής της περιφέρειας Αομόρι, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

A Japanese social media user shared this video of the massive earthquake that just hit northern Japan. As the light sways, you can hear earthquake warning alerts coming from a phone.pic.twitter.com/jXfrEGGcWr December 8, 2025

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 50 χιλιομέτρων.

🚨 JUST IN 🇯🇵

A 7.2 magnitude earthquake has been reported in Japan, and a tsunami warning has been issued.



Please pray for the people of Japan and hope everyone stays safe. 🙏🌊 https://t.co/rNXqfSiS0k pic.twitter.com/QLvgLvSvUH — Kumawat (@Kumawat1259) December 8, 2025

Λίγο μετά τη δόνηση, η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι κύματα ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να πλήξουν παράκτιες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.