Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία -Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 σημειώθηκε στις 23:15 (τοπική ώρα Ιαπωνίας), στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ανοιχτά της ανατολικής ακτής της περιφέρειας Αομόρι, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).
A Japanese social media user shared this video of the massive earthquake that just hit northern Japan. As the light sways, you can hear earthquake warning alerts coming from a phone.pic.twitter.com/jXfrEGGcWr— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 8, 2025
Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 50 χιλιομέτρων.
🚨 JUST IN 🇯🇵— Kumawat (@Kumawat1259) December 8, 2025
A 7.2 magnitude earthquake has been reported in Japan, and a tsunami warning has been issued.
Please pray for the people of Japan and hope everyone stays safe. 🙏🌊 https://t.co/rNXqfSiS0k pic.twitter.com/QLvgLvSvUH
Λίγο μετά τη δόνηση, η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι κύματα ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να πλήξουν παράκτιες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας.
