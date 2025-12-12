Η ομάδα εργασίας της Ουκρανίας προετοιμάζεται για συνάντηση στη Γερμανία σχετικά με τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας που θα παρασχεθούν στη χώρα, ανέφερε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συνεχίζονται πυρετωδώς οι προσπάθειες της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και στα υπόλοιπα μέτωπα, σημειώνοντας ότι «ήταν μια γεμάτη ημέρα».

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, «στη Γερμανία βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το έργο της στρατιωτικής μας ομάδας, η οποία επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία. Της ομάδας μας ηγείται ο αντιστράτηγος Χνάτοφ· συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι του στρατού μας, των υπηρεσιών πληροφοριών και των δυνάμεων ασφαλείας».

Πρόσθεσε ακόμη ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ομάδα για την οικονομία, την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις ξεκίνησε ήδη τη δουλειά της σήμερα το πρωί και θα συνεχίσει να εργάζεται για να προετοιμάσει ένα καλό αποτέλεσμα. «Από τη δική μας πλευρά, της ομάδας αυτής ηγούνται η πρωθυπουργός Σβιριντένκο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κάτσκα και ο υπουργός Σομπολέβ, με τη συμμετοχή ειδικών», τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι συνεχίζονται οι διαδικτυακές επαφές μεταξύ Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας και όλων όσων εντάχθηκαν κατόπιν απόφασης των ηγετών. «Σήμερα, όπως σχεδόν κάθε μέρα, συνεχίζεται η επικοινωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων συμμετεχόντων του Συνασπισμού των Προθύμων. Από τη δική μας πλευρά, ο Ρούστεμ Ουμέροφ συντονίζει αυτές τις συζητήσεις», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Καταλήγοντας σημείωσε ότι «σε όλους τους τομείς, ο στόχος μας είναι ίδιος – να επιτύχουν τον πραγματικό τερματισμό του πολέμου και να καθορίσουμε τα βήματα για μια αξιοπρεπή ειρήνη για την Ουκρανία, με την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση – εγγυημένες. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν! Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων σε όλους τους μαχητές μας στην πρώτη γραμμή, σε κάθε αποτελεσματική μονάδα και σε όλους όσοι εργάζονται για την άμυνά μας και για το ουκρανικό κράτος. Οι ισχυρές θέσεις της Ουκρανίας στην άμυνα σημαίνουν ισχυρές θέσεις στη διπλωματία».



Today, there have already been several briefings from Rustem Umerov on the work of our negotiating team. It has been quite an active day.



In Germany preparations are underway for the work of our military group focused on the details of security guarantees for Ukraine. Our group… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

