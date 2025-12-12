Ιταλία: Χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές κατά του προϋπολογισμού της Μελόνι

Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της Ιταλίας κήρυξε εθνική απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό του 2026 που προτείνει η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στα Μέσα Μεταφοράς, στα σχολεία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Το συνδικάτο CGIL υπολόγισε ότι περίπου 61% όλων των εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συμμετείχαν στην απεργία, ενώ περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις στις μεγάλες ιταλικές πόλεις.

Η CGIL έχει περίπου 5 εκατομμύρια μέλη, τα μισά εκ των οποίων είναι συνταξιούχοι. Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας για τον αριθμό των διαδηλωτών δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

«Η πλειονότητα των εργαζομένων που κρατούν αυτή τη χώρα όρθια δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τον προϋπολογισμό αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε ο επικεφαλής της CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι, σε συγκέντρωση στη Φλωρεντία. «Η σημερινή μέρα δείχνει πιο καθαρά από ποτέ ότι χρειάζεται αλλαγή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.