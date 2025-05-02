Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στον Λευκό Οίκο για την Εθνική Ημέρα Προσευχής

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ως εκπροσώπου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τελέστηκε χθες στον Λευκό Οίκο η Εθνική Ημέρα Προσευχής με τον 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να είναι το κυρίαρχο πρόσωπο.

Ο ίδιος, στη σύντομη ομιλία του, χαρακτήρισε την πίστη θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας και δήλωσε ότι «επαναφέρουμε τη θρησκεία στη χώρα μας και την επαναφέρουμε με δύναμη και ταχύτητα, γιατί, για να είναι η Αμερική ένα μεγάλο έθνος, πρέπει πάντοτε να είμαστε όλοι ένα έθνος υπό τον Θεό».

Στην Εθνική Ημέρα Προσευχής είχαν προσκληθεί και παρέστησαν θρησκευτικοί ηγέτες από όλο το φάσμα των δογμάτων και των θρησκευτικών παραδόσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην προσευχητική εκδήλωση, ήταν μοναδική και κομβική. Υπογράμμισε, στο πλαίσιο μιας τέτοιας συγκυρίας, τον διαχρονικό ρόλο της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο για την πνευματικότητα, τη συμφιλίωση και την κοινωνική συνοχή στην πολυπολιτισμική αμερικανική κοινωνία. Επρόκειτο για τη δεύτερη παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στον Λευκό Οίκο μετά την ημέρα εορτασμού της εθνικής παλιγγενεσίας στα τέλη του προηγούμενου Μαρτίου, όταν είχε και κατ' ιδίαν συνομιλία με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Εθνική Ημέρα Προσευχής αποτελεί ετήσια εορτή, που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 1952 και διοργανώνεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της χώρας την πρώτη Πέμπτη του μηνός Μαΐου. Σκοπός της είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγετών του.

Η χθεσινή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενωτική προσευχή για την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, τη διατήρηση των ανθρώπινων αξιών, τη δικαιοσύνη και την ευημερία στις ΗΠΑ, και την παγκόσμια ειρήνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.