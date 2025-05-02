O Jogo: «Έπεσαν στα 15 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις του Παναθηναϊκού για Ιωαννίδη - Θα... πολιορκήσει η Σπόρτινγκ»

Το περασμένο καλοκαίρι, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας διεκδίκησε την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό, εισέπραξε όμως αρνητικές απαντήσεις στις προτάσεις της από το «τριφύλλι». Φαίνεται, όμως, πως τα «λιοντάρια» είναι έτοιμα να μπουν και πάλι σε διαπραγματεύσεις.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η πορτογαλική «O Jogo», οι «πράσινοι» έριξαν τις απαιτήσεις τους για τον Έλληνα επιθετικό στα 15 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που επανέφερε σε εγρήγορση τη Σπόρτινγκ, που συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωσή του.

Όπως προκύπτει από το εν λόγω δημοσίευμα, αν ισχύει αυτή η μείωση του ποσού που επιθυμεί ο Παναθηναϊκός, η ομάδα της Λισαβόνας αναμένεται να... πολιορκήσει και πάλι τους «πράσινους» έτσι ώστε να κάνει δικό της τον διεθνή επιθετικό.



Ο Ιωαννίδης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028 και, παρόλο που βίωσε μία μικρή πτώση στην απόδοσή του σε σχέση με την περασμένη σεζόν, συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα στην ομάδα του αθηναϊκού συλλόγου. Φέτος, έχει αγωνιστεί σε 41 αγώνες, πετυχαίνοντας 11 γκολ.



Στο τέλος της σεζόν, και δεδομένης της πιθανής αποχώρησης του Βίκτορ Γκιόκερες από τη Σπόρτινγκ, έναντι τιμήματος τουλάχιστον 70 εκατομμυρίων ευρώ, τα «λιοντάρια» θα βγουν για άλλη μια φορά στην αγορά αναζητώντας έναν σκόρερ και ο Ιωαννίδης παραμένει δημοφιλής ανάμεσα στους στόχους τους.

