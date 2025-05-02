Περικοπές ύψους 163 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ομοσπονδιακές δαπάνες προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ για το επόμενο έτος εξαλείφοντας πάνω από το ένα πέμπτο των μη στρατιωτικών δαπανών, εξαιρώντας τα υποχρεωτικά προγράμματα.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 13% και τις δαπάνες για την εσωτερική ασφάλεια κατά σχεδόν 65% σε σχέση με τα επίπεδα που θεσπίστηκαν το 2025. Οι μη αμυντικές διακριτικές δαπάνες θα μειωθούν κατά 23% στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2017, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Ο λεγόμενος «λεπτός» προϋπολογισμός είναι ένα περίγραμμα των προτεραιοτήτων της διοίκησης που θα δώσει στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές στο Κογκρέσο ένα σχέδιο για να ξεκινήσουν την επεξεργασία νομοσχεδίων για τις δαπάνες.

Ως ο πρώτος προϋπολογισμός του Τραμπ από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, έχει ως στόχο να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του να αυξήσει τις δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις και την ασφάλεια των συνόρων, ενώ παράλληλα θα μειώσει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, χρειαζόμαστε έναν ιστορικό προϋπολογισμό — έναν που να τερματίζει τη χρηματοδότηση της παρακμής μας, να θέτει τους Αμερικανούς πάνω απ' όλα και να παρέχει άνευ προηγουμένου υποστήριξη στον στρατό και την εσωτερική μας ασφάλεια», δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ρας Βουτ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή ένα αυξανόμενο χρέος 36 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ορισμένοι δημοσιονομικοί συντηρητικοί και ειδικοί στον προϋπολογισμό ανησυχούν ότι το νομοσχέδιο του Τραμπ για μείωση των φόρων θα το επιδεινώσει χωρίς επαρκείς περικοπές δαπανών.

Ο Τραμπ πιέζει το Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους να παρατείνει τις φορολογικές περικοπές του 2017, οι οποίες ήταν το σημαντικότερο νομοθετικό του επίτευγμα κατά την πρώτη του θητεία, κάτι που, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές, θα μπορούσε να προσθέσει 5 τρισεκατομμύρια δολάρια στο χρέος της χώρας.

Το ετήσιο αίτημα του Λευκού Οίκου για τον προϋπολογισμό περιλαμβάνει οικονομικές προβλέψεις καθώς και λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με το πόσα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν από κάθε κυβερνητική υπηρεσία για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Οι δαπάνες στο οικονομικό έτος 2024 ανήλθαν σε 6,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο ελπίζουν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τη μείωση των φόρων έως τις 4 Ιουλίου και εργάζονται για να γεφυρώσουν τις εσωτερικές διαμάχες που έχουν ξεσπάσει σχετικά με τις προτεινόμενες περικοπές στις ομοσπονδιακές δαπάνες.

Η πρόταση προϋπολογισμού ενισχύει την υπόσχεση του Τραμπ να κλείσει ή να μειώσει σημαντικά το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, δήλωσε το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοδότηση για παιδιά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

«Οι μέρες που ο Ντόναλντ Τραμπ προσποιούνταν τον λαϊκιστή έχουν τελειώσει», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός της Γερουσίας. «Οι πολιτικές του δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια ολοκληρωτική επίθεση στους εργατικούς Αμερικανούς. Καθώς καταστρέφει την υγειονομική περίθαλψη, περικόπτει την εκπαίδευση και αδειάζει προγράμματα στα οποία βασίζονται οι οικογένειες — χρηματοδοτεί φορολογικές ελαφρύνσεις για δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες».

Ο προϋπολογισμός του Λευκού Οίκου προβλέπει επιπλέον 500 εκατομμύρια δολάρια σε διακριτικές δαπάνες για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και την υποστήριξη της προσπάθειας του Τραμπ για μαζικές απελάσεις, καθώς και 766 εκατομμύρια δολάρια για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ασφαλή διαχείριση των συνόρων αλλά και για τη διατήρηση 22.000 συνοριοφυλάκων και την πρόσληψη επιπλέον τελωνειακών και συνοριοφυλάκων.

