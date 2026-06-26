Είχε εξαναγκασθεί σε γάμο στη χώρα της όντας 17 ετών, κακοποιείτο από τις άλλες συζύγους του άντρα της, έχασε το έμβρυό της από χτύπημα γιατί δεν έπλυνε τα πιάτα, είχε υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων, αλλά στην Κύπρο δεν την αναγνώρισαν ως πολιτικό πρόσφυγα αναφέρει ο Φιλελεύθερος.

Το κυπριακό Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, αφού άκουσε όλες τις πλευρές, καθώς και την ίδια την αιτήτρια, πείστηκε πως οι ισχυρισμοί της ήταν ορθοί. Επέμενε με σταθερότητα στα όσα έλεγε και έπεισε για την αλήθεια της. Η δικαστής, Έλενα Ρήγα, ακύρωσε την απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου να απορρίψει αίτημα γυναίκας από τη Σιέρα Λεόνε για διεθνή προστασία και την αναγνώρισε ως πρόσφυγα.

Η αιτήτρια εγκατέλειψε στις 18.02.2021 τη Σιέρα Λεόνε και στις 19.02.2021 εισήλθε παράτυπα, μέσω κατεχομένων, στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Στις 15.07.2021 υπέβαλε αίτηση για διεθνή προστασία. Η αίτησή της απορρίφθηκε και αποφασίστηκε η επιστροφή της στη Σιέρα Λεόνε. Η νεαρή γυναίκα καταχώρησε προσφυγή μέσω της δικηγόρου της, Γ. Κωνσταντίνου, του δικηγορικού γραφείου Μ. Παπαλοΐζου, με την οποία εκφράστηκε ο ισχυρισμός περί πλημμελούς και μη δέουσας διερεύνησης της αίτησής της.

Η αιτήτρια επανέλαβε ότι εξαναγκάστηκε σε γάμο και υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας από τον σύζυγό της. Επιπλέον, υποστήριξε ότι υπέστη ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση από τις λοιπές συζύγους του, καθώς και από τα παιδιά τους και πως ζούσε σαν σκλάβα. Περαιτέρω, τόνισε ότι, ως συνέπεια της κακοποιητικής συμπεριφοράς του συζύγου της, η αιτήτρια απέβαλε το έμβρυο που κυοφορούσε (την χτύπησε γιατί δεν έπλυνε τα πιάτα), στοιχείο το οποίο, κατά τον ισχυρισμό της, η Υπηρεσία Ασύλου παρέλειψε να αξιολογήσει κατά πόσον η αιτήτρια υπέστη ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Ακολούθως, υπέβαλε ότι αδυνατούσε να καταγγείλει τον σύζυγό της στις αρχές της Σιέρα Λεόνε, αφενός λόγω των απειλών που δεχόταν από τον ίδιο και το περιβάλλον του και αφετέρου λόγω της νεαρής ηλικίας της και της έλλειψης ασφαλούς χώρου ή δομής φιλοξενίας όπου θα μπορούσε να καταφύγει.

Πηγή: skai.gr

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