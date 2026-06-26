Τρόμος στη Αλάσκα... Τη στιγμή που αεροπλάνο 10 επιβαίνοντες πέφτει με δύναμη στο έδαφος κατέγραψε κάμερα μέσα από το αεροσκάφος.

🇺🇸✈️ FLASH | Un avion de la compagnie Wright Air Service a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence au cœur de l'Alaska, après une perte de puissance du moteur. Aucun blessé n'est à déplorer. pic.twitter.com/rUhObbJ37j June 25, 2026

Το αεροπλάνο της εταιρείας Wright Air Service αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην καρδιά της Αλάσκας, μετά από απώλεια ισχύος του κινητήρα. Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τον επιβάτη Μπρετ Φίλιπι, έδειξε το μονοκινητήριο ελικοφόρο αεροπλάνο να πέφτει σε ένα ορεινό λιβάδι με τη μύτη του να χτυπάει στο έδαφος.

«Κάτι πήγε στραβά με το αεροπλάνο και έπρεπε να κάνουμε επείγουσα προσγείωση εδώ στην άγρια ​​φύση», είπε ο Fillipi καθώς αυτός και οι άλλοι επιβάτες χειροκρότησαν τον πιλότο.

Το αεροπλάνο υπέστη σοβαρές ζημιές και οι επιβάτες διασώθηκαν με ελικόπτερο.

Η Wright Air μεταφέρει περίπου 40.000 επιβάτες ετησίως σε προγραμματισμένες πτήσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιών σε μικρές πόλεις

Πηγή: skai.gr

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