Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων (Cockroach Janta Party) της Ινδίας ξεκίνησε ως ένα χιουμοριστικό meme στο διαδίκτυο και πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό κίνημα που συγκεντρώνει μαζική υποστήριξη από τη νεολαία της χώρας.

Από το Σάββατο, ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, ο 30χρονος ιδρυτής του σατιρικού αυτού κόμματος και απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, έχει κατασκηνώσει στην καρδιά του Νέου Δελχί. Μαζί του βρίσκεται ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι αρνούνται να αποχωρήσουν μέχρι να παραιτηθεί ο υπουργός Παιδείας της χώρας, Νταρμεντρά Πραντάν, λόγω του τεράστιου σκανδάλου που ξέσπασε με το εθνικό εξεταστικό σύστημα και τη διαρροή θεμάτων.

«Είμαστε εδώ για να μείνουμε, όσες μέρες κι αν χρειαστούν. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να παραιτηθεί ο Νταρμεντρά Πραντάν», δήλωσε ο Ντίπκε στο CNN. Ο ίδιος επέστρεψε στην Ινδία στις αρχές αυτού του μήνα, προκειμένου να τεθεί επικεφαλής του κινήματος των απογοητευμένων μελών της Gen Z.

Το «Cockroach Janta Party», το οποίο σατιρίζει ευθέως το κυβερνών κόμμα «Bharatiya Janata Party» (BJP) του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο μήνα. Το όνομα και το σήμα του προέκυψαν ως αντίδραση στα υποτιμητικά σχόλια του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος χαρακτήρισε «κατσαρίδες» (cockroaches) τους νέους που ασκούν κριτική στην ινδική κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντίπκε ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Ινδίας, ενώνοντας τις δυνάμεις του με χιλιάδες εξοργισμένους διαδηλωτές, με τις κινητοποιήσεις να κορυφώνονται στην πρωτεύουσα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν κρατώντας πλακάτ, φωνάζοντας συνθήματα και τραγουδώντας.

Σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν ειρηνικό το κλίμα, οι διαδηλωτές προσέφεραν τριαντάφυλλα στους αστυνομικούς, ενώ πολλοί κρατούσαν την ινδική σημαία και αντίγραφα του Συντάγματος. Παράλληλα, επιστρατεύτηκαν και ιδιαίτεροι συμβολισμοί: την Τρίτη, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να φέρουν πάνες, πάνω στις οποίες έγραψαν αιτήματα για την παραίτηση του υπουργού.

«Δεν υπάρχει ούτε μία κρατική εξέταση στην Ινδία που να μην έχει διαρρεύσει», δήλωσε ο Ντίπκε. «Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμη σύμβολο: να χρησιμοποιήσουμε μια πάνα για να αποτρέψουμε τις διαρροές».

Το εξεταστικό σύστημα της Ινδίας είναι μια επίπονη και εξαιρετικά αγχώδης διαδικασία, καθώς καθορίζει το μέλλον των μαθητών και προσφέρει έναν πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων στα πανεπιστήμια. Βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων λόγω συνεχών διαρροών των θεμάτων, τεχνικών προβλημάτων κατά τη διεξαγωγή και ακραίας ψυχολογικής και οικονομικής πίεσης στις οικογένειες.

Τον προηγούμενο μήνα, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια φοιτητές που συμμετείχαν στις μεγαλύτερες εισαγωγικές εξετάσεις ιατρικής στην Ινδία έμαθαν ότι τα αποτελέσματά τους ακυρώνονται, μετά από καταγγελίες για διαρροή των θεμάτων. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τα ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αρκετές περιπτώσεις αυτοκτονιών φοιτητών, οι οποίες συνδέονται με την τεράστια πίεση των εξετάσεων. Οι διαδηλωτές τίμησαν τη μνήμη αυτών των παιδιών ανάβοντας κεριά.

«Θέλαμε απλώς να αποτίσουμε φόρο τιμής στους μαθητές που έχασκαν τη ζωή τους επειδή το σύστημα τους απογοήτευσε», εξήγησε ο Ντίπκε.

Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό κανάλι NDTV, ο υπουργός Παιδείας, Νταρμεντρά Πραντάν, επιτέθηκε στο κίνημα, χαρακτηρίζοντας το «Cockroach Janta Party» ως «τη δεύτερη ομάδα των τρομοκρατικών οργανώσεων».

Ο Ντίπκε χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές «γελοίες», τονίζοντας: «Αντί να αναλάβει την ηθική ευθύνη, μας αποκαλεί τρομοκράτες. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι πιο θλιβερό από αυτό».

Όσον αφορά το μέλλον, ο 30χρονος ιδρυτής διευκρίνισε ότι το κόμμα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, έχοντας κλείσει μόλις έναν μήνα ζωής. Στα άμεσα σχέδιά του είναι η δημιουργία ενός επίσημου οργανωτικού πλαισίου σε πολλές πολιτείες της Ινδίας, με απώτερο στόχο τη ριζική μεταρρύθμιση του εξεταστικού συστήματος. «Προχωράμε βήμα-βήμα. Θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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