Σε μια καθαρά πολωτική κίνηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «οι Κομμουνιστές επιτέλους κάνουν την κίνησή τους» μετά τα αποτελέσματα των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ υποστήριξε στο Truth Social ότι ο σοσιαλισμός υπόσχεται στους ψηφοφόρους «θα σου δώσω τα πάντα», αλλά τελικά παίρνει τα χρήματα από εκείνους που τα έχουν κερδίσει με σκληρή δουλειά.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν τις νίκες τριών υποψηφίων που υποστηρίχθηκαν από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, στις προκριματικές εκλογές της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

«Οι κομμουνιστές επιτέλους κάνουν την κίνησή τους. Το περίμενα και το προετοιμαζόμουν αυτό εδώ και πολύ καιρό.

»Είναι εύκολο να είσαι κομμουνιστής — Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πεις «Θα σου τα δώσω όλα», αλλά αυτό σημαίνει ότι τα παίρνεις από άλλους που τα έχουν κερδίσει.

»Για χιλιάδες χρόνια, αυτή η ιδεολογία δεν έχει λειτουργήσει ούτε μία φορά. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Απολαύστε! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Πηγή: skai.gr

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