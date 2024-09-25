Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τετάρτη ότι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι δυνατός, αλλά υπάρχει επίσης η πιθανότητα διευθέτησης των συγκρούσεων του Ισραήλ στη Γάζα και με τη Χεζμπολάχ.

«Ένας ολοκληρωτικός πόλεμος είναι δυνατός, αλλά νομίζω ότι υπάρχει επίσης η ευκαιρία - είμαστε ακόμα στο παιχνίδι για να έχουμε μια διευθέτηση που μπορεί να αλλάξει θεμελιωδώς ολόκληρη την περιοχή», είπε ο Μπάιντεν σε μια εμφάνισή του στο «The View» του ABC.

Οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη εντάθηκαν την Τετάρτη όταν ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ, είπε στα στρατεύματα ότι οι αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο θα συνεχιστούν προκειμένου να καταστραφούν οι υποδομές της Χεζμπολάχ και να προετοιμαστεί ο δρόμος για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.