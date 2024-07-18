Κυπριακό: Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ζητά με ψήφισμα τη διεθνή αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»

Με ψήφισμα που υιοθέτησε ειδικά για την 50η επέτειο από την εισβολή στην Κύπρο, η τουρκική Εθνοσυνέλευση ζητά τη διεθνή αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Στο ψήφισμα της Ολομέλειας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης αναφέρεται, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ότι:

«Παρά τον εποικοδομητικό ρόλο της τουρκικής πλευράς στη διαπραγματευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερα από 50 χρόνια, δεν επιτεύχθηκαν αποτελέσματα λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνικής πλευράς. Ενώ οι Ελληνοκύπριοι ανταμείφθηκαν με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Τουρκοκύπριοι υπέστησαν άδικη και απάνθρωπη απομόνωση, περιορισμούς και εμπάργκο. Οι Τουρκοκύπριοι ούτε αξίζουν ούτε συναινούν σε αυτή την κατάσταση. Δεν αντέχουν άλλο να καθυστερούν και να χάνουν χρόνο με προτάσεις που δεν προβλέπουν πολιτική ισότητα και ισότιμη κατανομή των φυσικών πόρων του νησιού.

Η πολιτική λύσης δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί σταθερότητα και μόνιμη ειρήνη στην περιοχή της Μεσογείου. Δεν πρέπει πλέον να αγνοείται η ύπαρξη δύο χωριστών λαών και δύο χωριστών κρατών στο νησί. Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για «λύση του Κυπριακού» στο ψήφισμα αναφέρεται πως: «η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τουρκικού Κόσμου, δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει να λάβει τη θέση που της αρμόζει ως ανεξάρτητο και εξίσου κυρίαρχο μέλος της διεθνούς κοινότητας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι ο εγγυητής της ελευθερίας και της ευημερίας των Τουρκοκυπρίων» και προστίθεται ότι: «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος στην απάνθρωπη απομόνωση του τουρκοκυπριακού λαού και να αναγνωρίσει την ΤΔΒΚ όπως της αξίζει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.