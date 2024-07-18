Η Ρωσία δεν αποκλείει νέα ανάπτυξη πυρηνικών πυραύλων ως απάντηση στα σχέδια των ΗΠΑ για εγκατάσταση συμβατικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία, όπως δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Ριαμπκόφ δήλωσε πως η προστασία της περιφέρειας Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, αμφότερες μέλη του ΝΑΤΟ, είναι ένα ιδιαίτερο σημείο εστίασης.

"Δεν αποκλείω καμία επιλογή", δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα σχέδια των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα αρχίσουν να αναπτύσσουν στη Γερμανία από το 2026 όπλα που θα περιλαμβάνουν SM-6, Tomahawk και νέους υπερηχητικούς πυραύλους προκειμένου να καταδείξουν τη δέσμευσή τους στην άμυνα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τον περασμένο μήνα πως η Μόσχα θα επαναλάβει την παραγωγή μικρού και μέσου βεληνεκούς πυραύλων που εκτοξεύονται από το έδαφος και θα αποφασίσει πού θα τους τοποθετήσει αν χρειαστεί. Το μεγαλύτερο μέρος των πυραυλικών συστημάτων της Ρωσίας είναι ικανά να φέρουν τόσο συμβατικές όσο και πυρηνικές κεφαλές.

Σύμφωνα πάντα με το Interfax, ο Ριαμπκόφ είπε πως η Ρωσία θα επιλέξει από την ευρύτερη δυνατή διάταξη επιλογών την πιο αποτελεσματική απάντηση στην κίνηση των ΗΠΑ, λαμβανομένου υπόψη, μεταξύ άλλων, του κόστους.

Είπε πως το Καλίνινγκραντ, το πιο δυτικό τμήμα της Ρωσίας που είναι αποκομμένο από το υπόλοιπο ρωσικό έδαφος, "έχει επί μακρόν προσελκύσει την ανθυγιεινή προσοχή των αντιπάλων μας".

"Το Καλίνινγκραντ δεν αποτελεί εξαίρεση όσον αφορά την 100% αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να απωθήσουμε εκείνους που μπορεί να τρέφουν επιθετικά σχέδια και που προσπαθούν να μας προκαλέσουν να κάνουμε ορισμένα βήματα που είναι ανεπιθύμητα για όλους και είναι γεμάτα περαιτέρω περιπλοκές", είπε ο Ριαμπκόφ.

Οι πύραυλοι τους οποίους η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέπτονται να αναπτύξουν είναι μέσου βεληνεκούς όπλα που εκτοξεύονται από το έδαφος και είχαν απαγορευθεί βάσει αμερικανοσοβιετικής συνθήκης του 1987. Οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη συνθήκη το 2019, κατηγορώντας τη Ρωσία για παραβιάσεις, τις οποίες αρνείται η Μόσχα.

Ειδικοί στην ασφάλεια λένε πως η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη όπλων είναι τμήμα μιας κούρσας εξοπλισμών που προστίθεται σε μία ήδη περίπλοκη διάταξη απειλών σε μια περίοδο μεγάλων εντάσεων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια ανάπτυξη από τη Ρωσία πυρηνικών πυραύλων στο Καλίνινγκρατν θα έστελνε ένα ισχυρό σήμα στη Δύση λόγω της άμεσης εγγύτητας με χώρες του ΝΑΤΟ.

Όμως ο Αντρέι Μπακλίτσκι, ειδικός για τον έλεγχο των εξοπλισμών στο Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Έρευνα στον Αφοπλισμό, είπε πως οι εκτοξευτές ρωσικών πυραύλων στο Καλίνινγκρατ θα ήταν πιθανόν ορατές "ανά πάσα στιγμή" στις υπηρεσίες πληροφοριών και επιτήρησης του ΝΑΤΟ, άρα η ανάπτυξή τους θα ήταν σαν "προσποίηση".

Σε τηλεφωνική συνέντευξη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είπε πως η Ρωσία μπορεί επίσης να αναπτύξει πυραύλους στις περιφέρειες της Μόσχας ή του Λένινγκραντ ή στην Τσουκότκα στη ρωσική άπω ανατολή, απ΄όπου θα μπορούσαν να θέσουν στο στόχαστρο την Αλάσκα ή ακόμη και την Καλιφόρνια.

