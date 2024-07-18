Ενισχύει τον γεωπολιτικό ρόλο της η Κύπρος καθώς στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μέση Ανατολή, ετοιμάζεται να ξεκινήσει την κατασκευή μιας νέας μεγάλης ναυτικής βάσης κατά μήκος της νότιας ακτής, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Κύπριος υπουργός Άμυνας.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την κατασκευή μιας μεγάλης ναυτικής βάσης στη νότια ακτή της ανατολικής Μεσογείου, ικανή να φιλοξενήσει μεγάλα πλοία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη για την πραγματοποίηση διαφόρων αποστολών, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στην ταραχώδη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι ο πρόσφατα ενισχυμένος γεωπολιτικός ρόλος της Κύπρου ως το πλησιέστερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή δικαιολογεί τη δημιουργία υποδομής που μπορεί να υποστηρίξει πολιτικές που αφορούν την περιοχή.

Η Κύπρος αποτέλεσε τους τελευταίους μήνες το σημείο για τη συλλογή και την παράδοση της δωρεάς ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα. Η βοήθεια αποστέλλεται από το λιμάνι της Λάρνακας στο παλαιστινιακό έδαφος μετά από έλεγχο ασφαλείας.

Ο Πάλμας είπε ότι η κατασκευή της βάσης θα «συμβάλει αποφασιστικά» στην εφαρμογή της πολιτικής στην περιοχή.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα συνεισφέρει τεχνική τεχνογνωσία στο έργο, ενώ η πραγματική κατασκευή θα βασιστεί στη μελέτη εμπειρογνωμόνων που θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η ναυτική βάση θα κατασκευαστεί σε μια υπάρχουσα ναυτική εγκατάσταση περίπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά της παραλιακής πόλης της Λεμεσού.



