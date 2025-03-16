Λογαριασμός
Ολονύχτιο μπαράζ αεροπορικών επιδρομών από τις ΗΠΑ κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Χούθι - 31 νεκροί

«Δεν έχετε καμία εξουσία και κανένα δικαίωμα» απάντα το Ιράν στο Τραμπ  - Οι αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις - Στους 101 οι νεκροί

Χούθι

Ολονύχτιες αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι στην πόλη Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις δύο αυτοπτών μαρτύρων στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι έδωσε εντολή για την έναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών πληγμάτων κατά των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης, επικαλούμενος τις επιθέσεις τους κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Χρηματοδοτούμενοι από το Ιράν, οι τραμπούκοι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών και στόχευσαν τα στρατεύματά μας και τους συμμάχους μας», έγραψε ο Τραμπ στην κοινωνική του πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας ότι η «πειρατεία, η βία και η τρομοκρατία» τους κόστισαν «δισεκατομμύρια δολάρια» και έθεσαν ζωές σε κίνδυνο.

Το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τους Χούθι ανέφερε ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 101 τραυματίστηκαν στις επιδρομές ενώ υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις της θα απαντήσουν στα πλήγματα των ΗΠΑ.

Οι Χούθι ανέφεραν μια σειρά εκρήξεων το βράδυ του Σαββάτου στη Σαναά και στη βόρεια επαρχία Σαάντα - το προπύργιο των ανταρτών στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν αντάρτικη ομάδα, η οποία θεωρεί το Ισραήλ εχθρό του, ελέγχει τη Σαναά και τα βορειοδυτικά της Υεμένης, αλλά δεν είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Χούθι κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για «κακή» επιθετικότητα που στοχεύει σε κατοικημένες περιοχές στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά - αν και γίνεται κατανοητό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις αμερικανικές επιδρομές του Σαββάτου κατά των στόχων των Χούθι, αλλά παρείχε υποστήριξη στις ΗΠΑ.

Η απάντηση του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «δεν έχει καμία εξουσία ή δικαίωμα να υπαγορεύει την ιρανική εξωτερική πολιτική».

«Τερματίστε την υποστήριξη για την ισραηλινή γενοκτονία και την τρομοκρατία», ανάρτησε στο X την Κυριακή. «Σταματήστε να σκοτώνετε τον λαό της Υεμένης».

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι έχουν στοχεύσει δεκάδες εμπορικά πλοία με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επιθέσεις με μικρά σκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. 

