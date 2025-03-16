Ο Πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, που διοργάνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα το πρωί δήλωσε σε συνέντευξή του στη Βελγική τηλεόραση «VRT» πως, αν και η επίτευξη λύσης που να γίνεται δεκτή από την Ουκρανία δεν είναι κοντά και ότι «οι όροι που θέτει αυτή τη στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος για μια ειρηνευτική συμφωνία είναι απαράδεκτοι», το Βέλγιο, διαθέτει τη βούληση να συμμετάσχει με στρατιωτική δύναμη σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής λύσης.

«Όλοι συμφωνούμε ότι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός σε μια ανεξάρτητη Ουκρανία. Καμία λύση που να μειώνει αυτό δεν είναι αποδεκτή και όλοι θέλουν να ενισχύσουν περαιτέρω την Ουκρανία βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

«Μεγάλο ερωτηματικό» η στάση των ΗΠΑ

Ο Μπαρτ ντε Βέβερ ερωτηθείς για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα ανέφερε πως «αυτό αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό» και πως η αμερικανική εμπλοκή είναι απαραίτητη, καθώς η Ευρώπη δεν διαθέτει ανάλογους στρατιωτικούς πόρους. Όπως είπε, «η καλύτερη κατάσταση θα ήταν φυσικά μια αμερικανική συμμετοχή και αν όχι πλήρως, τουλάχιστον με ένα «backstop». Αυτό σημαίνει ότι θα είναι παρόντες και συμβάλλουν στην εγγύηση της επιχείρησης. Χωρίς αμερικανική εμπλοκή, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα.

Δυστυχώς, η Ευρώπη δεν διαθέτει όλους τους στρατιωτικούς πόρους που είναι απαραίτητοι». Τέλος, ο Βέλγος Πρωθυπουργός ανέφερε ότι την επόμενη Πέμπτη θα συναντηθούν στη Βρετανία στρατιωτικοί εκπρόσωποι για να εξετάσουν τα πρακτικά σχέδια των εγγυήσεων ασφαλείας μετά από μια πιθανή εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

