Πυροσβέστες χαλιναγωγούν τη φωτιά από ουκρανικό drone στο διυλιστήριο Tuapse της Ρωσίας - Δείτε βίντεο

Η φωτιά έχει περιοριστεί σε μια περιοχή 1.250 τετραγωνικών μέτρων, ανέφερε η διοίκηση σε ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram

ΦΩΤΙΑ

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση με drone της Ουκρανίας την Παρασκευή στο διυλιστήριο πετρελαίου Tuapse στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας περιορίστηκε αλλά δεν έχει ακόμη σβήσει, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο η διοίκηση της περιοχής.

Η φωτιά έχει περιοριστεί σε μια περιοχή 1.250 τετραγωνικών μέτρων, ανέφερε η διοίκηση σε ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Σχεδόν 200 πυροσβέστες μάχονται με τη φωτιά, ανέφερε.

