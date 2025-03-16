Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση με drone της Ουκρανίας την Παρασκευή στο διυλιστήριο πετρελαίου Tuapse στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας περιορίστηκε αλλά δεν έχει ακόμη σβήσει, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο η διοίκηση της περιοχής.

Η φωτιά έχει περιοριστεί σε μια περιοχή 1.250 τετραγωνικών μέτρων, ανέφερε η διοίκηση σε ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Σχεδόν 200 πυροσβέστες μάχονται με τη φωτιά, ανέφερε.

BREAKING: Ukraine has just used a long-range cruise missile called the Long Neptune, with a range up to 1000km, to strike the Russian Tuapse Oil Refinery. pic.twitter.com/hjnA95LvsR — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 15, 2025

