Νετανιάχου: Το Ισραήλ είναι έτοιμο να συνεχίσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η ομάδα διαπραγμάτευσης κλήθηκε να προετοιμαστεί "σύμφωνα με την απάντηση των διαμεσολαβητών στην πρόταση του Witkoff για άμεση απελευθέρωση 11 ομήρων 

Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα των ομήρων να προετοιμαστεί για τη συνέχιση των συνομιλιών, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο X/Twitter το βράδυ του Σαββάτου.

Η ομάδα κλήθηκε να προετοιμαστεί "σύμφωνα με την απάντηση των διαμεσολαβητών στην πρόταση του Witkoff για την άμεση απελευθέρωση 11 ζωντανών ομήρων και των μισών από τους νεκρούς ομήρους".

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
