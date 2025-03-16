Νετανιάχου: Το Ισραήλ είναι έτοιμο να συνεχίσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα των ομήρων να προετοιμαστεί για τη συνέχιση των συνομιλιών, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο X/Twitter το βράδυ του Σαββάτου.
Η ομάδα κλήθηκε να προετοιμαστεί "σύμφωνα με την απάντηση των διαμεσολαβητών στην πρόταση του Witkoff για την άμεση απελευθέρωση 11 ζωντανών ομήρων και των μισών από τους νεκρούς ομήρους".
Πηγή: skai.gr
