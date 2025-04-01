Η κυβέρνηση του Βιετνάμ ανακοίνωσε πως αποφάσισε μείωση των τελωνειακών δασμών που εφαρμόζει σε σειρά εισαγόμενων εμπορευμάτων —συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, υγροποιημένου αερίου και ορισμένων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων—, στο πλαίσιο προσπάθειας αποτροπής της απειλής να υποστεί αμερικανικούς ανταποδοτικούς δασμούς.

«Από την 31η Μαρτίου 2025 (σ.σ. χθες Δευτέρα), ορισμένα είδη, όπως οχήματα, ξυλεία, αιθανόλη, κατεψυγμένα μπούτια κοτόπουλου, φιστίκια, φρέσκα μήλα, κεράσια, αποξηραμένοι καρποί κ.λπ., υπόκεινται σε νέο επίπεδο τελωνειακών δασμών» που επιφυλάσσεται σε «προτιμησιακές εισαγωγές», εξηγεί ανακοίνωση που αναρτήθηκε αργά χθες Δευτέρα το βράδυ σε διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

