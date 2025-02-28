Αποφασισμένη να μην μείνει με σταυρωμένα τα χέρια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις απειλές του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών αφότου υποστήριξε ότι η ΕΕ δημιουργήθηκε για να «εξοντώσει» την Αμερική.

Οι Ευρωπαίοι δήλωσαν χθες, Πέμπτη ότι έτοιμοι να αναπτύξουν το ισχυρότερο εμπορικό τους όπλο εναντίον των ΗΠΑ.

«Έχουμε ένα Μέσο κατά του Καταναγκασμού και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας Christophe Hansen στο Παρίσι μετά τη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του Annie Genevard στην γεωργική έκθεση Salon de l'Agriculture.

Σχεδιασμένο μετά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ από το 2017 έως το 2021, τα «εμπορικα μπαζούκας» του μπλοκ προβλέπει ευρεία αντίποινα ως απάντηση στις εμπορικές διακρίσεις, όπως ποσοστώσεις και δασμούς ή περιορισμούς στις ξένες επενδύσεις.

Τα σχόλια του Επιτρόπου ήρθαν μια ημέρα αφότου ο Τραμπ απείλησε να πλήξει την ΕΕ με σαρωτικούς δασμούς 25% που θα αφορούν «τα αυτοκίνητα και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα», προκαλώντας οργή πέρα ​​από τον Ατλαντικό - με τους πολιτικούς να λένε ότι ήρθε η ώρα για τις Βρυξέλλες να αντεπιτεθούν.

«Δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να μας εκφοβίζουν, ούτε με δασμούς ούτε με απειλές για τη νομοθεσία μας», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης Μπερντ Λανγκ που προεδρεύει της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αν και οι ΗΠΑ υποστήριξαν μια ενωμένη Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού προπύργιου ενάντια στη Σοβιετική Ένωση, ο Τραμπ έδωσε μια διαφορετική εικόνα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να εξοντώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε. «Αυτός είναι ο σκοπός της. Έκαναν καλή δουλειά, αλλά τώρα είμαι εγώ πρόεδρος».

Για τους Ευρωπαίους ηγέτες, η φράση αυτή του Τραμπ ξεπέρασε τα όρια της ανοχής, σχολιάζει το Politico.

«Η ΕΕ δεν δημιουργήθηκε για να βλάψει κανέναν», απάντησε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στο X . «Ακριβώς το αντίθετο. Δημιουργήθηκε για να διατηρήσει την ειρήνη, να οικοδομήσει σεβασμό μεταξύ των εθνών μας, να δημιουργήσει ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και να ενισχύσει τη διατλαντική μας φιλία. Τόσο απλά».

Τα αντίμετρα της ΕΕ

Ο Τραμπ σχεδιάζει να επαναφέρει τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο από τις 12 Μαρτίου. Ευρείας κλίμακας δασμοί θα μπορούσαν να τεθούν σύντομα στις αρχές Απριλίου. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα θα μπορούσαν να κλιμακωθούν γρήγορα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει γρήγορα αντίμετρα ως αντίδραση στον δασμολογικό πόλεμο του Τραμπ», ανάρτησε στο X.

«Το να ενδώσεις σε αυτή τη συμπεριφορά εκφοβισμού δεν είναι επιλογή. Πρέπει τώρα να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες και οικογένειες από τις επιπτώσεις των αμερικανικών μέτρων».

Πριν ενεργοποιήσει το Μη Εξαναγκαστικό Εργαλείο (ACI ή Anti-Coercion Instrument) το οποίο ψηφίσθηκε το 2023 ως αντίδραση στις πολιτικές της Κίνας και σκοπός του είναι να αντιμετωπίσει τον οικονομικό εξαναγκασμό της ΕΕ από ξένα κράτη, το οποίο θα χρειαζόταν την υποστήριξη 15 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, η πρώτη λύση του μπλοκ θα ήταν να επαναφέρει τους τιμωρητικούς δασμούς που επέβαλε ως απάντηση στους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δικαίως όμως φοβούνται τις απειλές του Τραμπ – όχι μόνο διότι ότι ο δασμός της Ευρώπης του 10% είναι τετραπλάσιος από αυτόν των ΗΠΑ, αλλά και επειδή ο τετριμμένος ισχυρισμός ότι οι φόροι προστιθέμενης αξίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% αποτελούν επίσης εμπορικό εμπόδιο.

Εάν η Κομισιόν κάνει πράξη τις υποσχέσεις της να προκαλέσει ίσο πόνο στις ΗΠΑ, τότε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων BMW θα είναι η πρώτη που θα βρεθεί στο στόχαστρο. Το εργοστάσιό της στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας εξήγαγε σχεδόν 225.000 οχήματα πέρυσι, είπε η εταιρεία πριν από τις δηλώσεις Τραμπ.

Άτυπη οπισθοχώρηση

Το πιο εντυπωσιακό όμως για τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι το πόσο γρήγορα τελειώνει η διπλωματία τους στον Τραμπ, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Μόλις 24 ώρες πριν, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε κάνει ένα masterclass στο πώς να χειρίζεσαι ένα οξύθυμο ισχυρό πρόσωπο. Έδωσε μάλιστα συνέντευξη στο Fox News, το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι του Τραμπ, προτρέποντάς τον να ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο εναντίον της Κίνας — και όχι κατά της Ευρώπης.

Η επίθεση γοητείας του Μακρόν έδωσε τη θέση της την Πέμπτη στον ζοφερό ρεαλισμό, με τον Γάλλο υπουργό προϋπολογισμού Ερίκ Λομπάρντ να προειδοποιεί ότι εάν ο Τραμπ επιβεβαιώσει τους δασμούς, «η Ευρώπη θα κάνει το ίδιο».

«Είναι ένα σενάριο για το οποίο προετοιμαζόμαστε», είπε ο υπουργός Βιομηχανίας Marc Ferracci σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι.

Ο υπουργός Βιομηχανίας της Ιταλίας Adolfo Urso, μιλώντας μαζί με τον Ferracci, πρότεινε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αποφύγει τους δασμούς των ΗΠΑ υποχωρώντας στις απαιτήσεις του Τραμπ — ενώ κάλεσε επίσης για ενότητα. Ένας τρόπος για να κατευνάσει τον Τραμπ, όπως άφησε να εννοηθεί, θα ήταν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.

«Οι δασμοί είναι η κορυφή του παγόβουνου, αλλά η απάντηση στους δασμούς βρίσκεται σε άλλες πτυχές», είπε.

Πηγή: skai.gr

