Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση που θα λάβει χώρα στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας που σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η σκηνή έχει στηθεί στην καρδιά του Πεκίνου για μια μεγαλοπρεπή επίδειξη δύναμης την οποία έχει χορογραφήσει ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Οκτώ τεράστιες κινεζικές σημαίες κυματίζουν και πλαισιώνουν το πορτρέτο του Μάο Τσε Τουνγκ, του ιδρυτή της κομμουνιστικής Κίνας, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της Πύλης της Ουράνιας Ειρήνης με θέα στην πλατεία Τιενανμέν, μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες πλατείες στον κόσμο.

Το παρών στην παρέλαση θα δώσουν 26 ξένοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένων των Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και του Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας, των οποίων η παρουσία αποτελεί διπλωματική νίκη για τον Σι.

Απέναντι από το δρόμο, κοντά στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, δύο τεράστιες ανθοσυνθέσεις που τιμούν το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου υψώνονται δίπλα σε καθίσματα για περίπου 50.000 προσκεκλημένους.

Φαινομενικά, η παρέλαση σηματοδοτεί τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας στον πόλεμο και τη νίκη της Κίνας εναντίον μιας κατοχικής δύναμης. Αλλά για τον Πρόεδρο Σι είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αυτή είναι μια σημαντική εβδομάδα για αυτόν, με αρκετές πρωτιές. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επισκέφθηκε την Κίνα το Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, επανεκκινώντας μια βασική οικονομική και στρατηγική σχέση. Επίσης, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραστεί στην κινεζική στρατιωτική παρέλαση για πρώτη φορά από το 1959.

Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία μόλις ολοκληρώθηκε - η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Η σύνοδος επέτρεψε στο Σι να προβάλει ισχύ και να προσφέρει ένα όραμα για μια νέα παγκόσμια τάξη, η οποία ελπίζει ότι θα αμφισβητήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα η προσοχή στρέφεται στην παρέλαση στο Πεκίνο, η οποία θα αναδείξει την αυξανόμενη ικανότητα της χώρας του να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ σε οποιαδήποτε σύγκρουση.

Οι ηγέτες του Ιράν, της Μαλαισίας, της Μιανμάρ, της Μογγολίας, της Ινδονησίας, της Ζιμπάμπουε και των χωρών της Κεντρικής Ασίας θα παρακολουθήσουν επίσης τη στρατιωτική παρέλαση και θα ρίξουν μια ματιά στα νέα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα υποβρύχια drones. Οι μόνοι δυτικοί ηγέτες στη λίστα των προσκεκλημένων είναι από τη Σερβία και τη Σλοβακία.

Ο Σι αναμένεται να έχει στο πλευρό του τόσο τον Κιμ όσο και τον Πούτιν, κάτι που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε πρωτοσέλιδα της Δύσης ή σε αναλυτές που θα τους περιγράψουν ως τον «άξονα της αναταραχής».

Ενώ η παρέλαση αποτελεί επίδειξη της δύναμης της Κίνας και της επιρροής του Σι ως παγκόσμιου ηγέτη, υπάρχει επίσης ένα σαφές εγχώριο μήνυμα: υπερηφάνεια και πατριωτισμός.

Η πόλη έχει γίνει πιο ήσυχη καθώς η παρέλαση πλησιάζει. Σαρωτές ασφαλείας αεροδρομίων έχουν εγκατασταθεί σε ορισμένες εισόδους γραφείων ενώ όλα τα drones έχουν απαγορευτεί.

Φρουροί έχουν τοποθετηθεί 24 ώρες το 24ωρο στις εισόδους των υπερυψωμένων διαβάσεων και των γεφυρών για να αποτρέψουν τυχόν διαμαρτυρίες, μερικοί από τους οποίους φορούν στρατιωτικές στολές.

Αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν αφιερώσει μήνες σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας την πρώτη στρατιωτική παρέλαση μετά από έξι χρόνια. Περισσότερες από 200.000 σημαίες έχουν υψωθεί σε όλη την πρωτεύουσα.

Περισσότερες ανθοσυνθέσεις που απεικονίζουν τον αγώνα της Κίνας εναντίον της Ιαπωνίας βρίσκονται περήφανα σε εξέχουσες άκρες δρόμων και κυκλικούς κόμβους. Υπάρχει ακόμη και ένα νέο «φωτεινό τοπίο» της πόλης για να φωτίσει τα κτίρια στην επιχειρηματική περιοχή.

Αξιωματούχοι του Γραφείου Διοίκησης της Παρέλασης δήλωσαν ότι «η κυρίαρχη αρχή... είναι να αποφεύγεται η όχληση του κοινού όσο το δυνατόν περισσότερο». Αλλά για όσους ζουν στο Πεκίνο, η παρέλαση έχει αλλάξει τη ζωή.

Τανκς ακούγονταν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων ολονύκτιων προβών και οι ήχοι των παρελάσεων αντηχούσαν αρκετά μακριά από την κεντρική πλατεία όπου θα διεξαχθεί.

Στους κατοίκους κοντά στη λεωφόρο Chang'an, η οποία οδηγεί στην πλατεία Τιενανμέν, δόθηκε η εντολή να μην βγαίνουν από τα μπαλκόνια τους για να διασφαλιστεί ότι οι πρόβες θα διεξαχθούν μυστικά.

Τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία κατά μήκος της διαδρομής της παρέλασης θα παραμείνουν κλειστά για τις επόμενες δύο ημέρες. Υπάρχουν πολλαπλές εκτροπές στην κυκλοφορία και πολλές γραμμές του μετρό έχουν κλείσει παραλύοντας ουσιαστικά τις μεταφορές προς και από το κέντρο της πόλης.

Ακόμα και η απόκτηση ενός κοινόχρηστου ποδηλάτου πόλης, που συχνά είναι ο καλύτερος τρόπος για να μετακινηθεί κανείς στο Πεκίνο, μπορεί πλέον να είναι δύσκολη. Συνήθως υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά παραταγμένα έξω από σταθμούς του μετρό και κατά μήκος των πεζοδρομίων. Αλλά πρόσφατα, οι εργαζόμενοι της πόλης τα μαζεύουν για να τα μετακινήσουν πιο μακριά από τη διαδρομή της παρέλασης. Η προσπάθεια ενοικίασης όποιων ποδηλάτων έχουν μείνει πίσω δεν είναι επιλογή: το ποδήλατο δεν θα κινηθεί.

Έχουν υπάρξει αναφορές στο παρελθόν ότι η Κίνα χρησιμοποίησε την πολεμική αεροπορία της για να διασφαλίσει ότι ο ουρανός θα είναι γαλανός για την παρέλαση. Τα αεροσκάφη μπορούν να χειραγωγήσουν τον καιρό για να προκαλέσουν βροχή μέσω της σποράς νεφών μία ή δύο ημέρες νωρίτερα, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο καιρός θα είναι καθαρός στη συνέχεια. Αν και δεν έχει αποδειχτεί ότι η Κίνα προχώρησε σε μια τέτοια τακτικοί οι μετεωρολόγοι προβλέπουν καθαρό ουρανό.

