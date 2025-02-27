Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες συναντώνται σήμερα στην Τουρκία για συνομιλίες για την επίλυση διενέξεων αναφορικά με τη δουλειά των πρεσβειών τους στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα αντιστοίχως, σε μια πρώτη δοκιμασία της ικανότητάς τους να επαναπροσδιορίσουν τις ευρύτερες σχέσεις τους και να εργασθούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η σύνοδος αυτή κεκλεισμένων των θυρών, που διεξάγουν Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι στην προξενική κατοικία των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, είναι η δεύτερη συνάντηση που γίνεται ανάμεσα σε εκπροσώπους των δύο χωρών, έπειτα από μια πρώτη στις 18 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Αραβία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε σύντομο βίντεο με την άφιξη της ρωσικής αντιπροσωπείας για τις συνομιλίες, σε ένα μαύρο βαν. Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν 5-6 ώρες.

📹 The Russian delegation, comprising experts on Russia-US relations, arrives at the venue of the talks with the US delegation in Istanbul pic.twitter.com/15fLz5rk8J — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 27, 2025

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι σημερινές συνομιλίες δεν θα περιλάβουν καμία συζήτηση για την Ουκρανία ούτε για πολιτικά ζητήματα ή ζητήματα ασφαλείας, ωστόσο σημείωσε ότι εξακολουθούν να θεωρούνται τεστ για τις προθέσεις της Μόσχας.

«Για να είμαστε σαφείς, δεν υπάρχουν πολιτικά ζητήματα ή ζητήματα ασφαλείας στην ατζέντα. Η Ουκρανία δεν βρίσκεται στην ατζέντα», σημείωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το πόσο εποικοδομητικές είναι αυτές οι συνομιλίες θα φανεί πολύ γρήγορα, είτε θα επιλυθούν θέματα είτε όχι. Θα μάθουμε σύντομα αν η Ρωσία προτίθεται όντως να μετάσχει καλή τη πίστει», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε παράλληλα ότι οι συνομιλίες θα εστιάσουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους Ρώσους διπλωμάτες στις ΗΠΑ και τους Αμερικανούς ομολόγους τους στη Ρωσία, έπειτα από σειρά διενέξεων για τα επίπεδα στελέχωσης και τις ιδιοκτησίες των πρεσβειών.

Το αποτέλεσμα «θα δείξει πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούμε να κινηθούμε», πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας ότι η Ρωσία είχε «δημιουργήσει άβολες συνθήκες» για τους Αμερικανούς διπλωμάτες στη Μόσχα, σε αντίποινα, όπως δήλωσε, για τη μεταχείριση των Ρώσων ομολόγων τους από την Ουάσινγκτον.

Οι πρώτες ρωσοαμερικανικές συνομιλίες από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έγιναν μερικές ημέρες ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 12 Φεβρουαρίου, με την οποία έσπασε η πολιτική της απομόνωσης της Μόσχας που ακολουθούσαν η Ουάσινγκτον και οι δυτικοί για τρία χρόνια.

Στη συνέχεια, Ρώσοι και Αμερικανοί δήλωσαν ότι θέλουν επανεκκίνηση της διμερούς τους σχέσης, προκαλώντας φόβους στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους του για το ενδεχόμενο να παραμεριστούν στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μετά τις συνομιλίες τους, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο δήλωσαν ότι επιθυμούν να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία των πρεσβειών και των προξενείων, μετά τις πολλές απελάσεις μελών των αντίστοιχων διπλωματικών τους αποστολών εδώ και χρόνια.

Πέραν του θέματος αυτού, η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δήλωσαν ότι εργάζονται για την αποκατάσταση της συνεργασίας τους στην οικονομία, στην ενέργεια -ιδίως στην Αρκτική- , και στο διάστημα.

Ζαχάροβα: Η Ρωσία αναμένει ότι οι συνομιλίες της Πέμπτης θα είναι οι πρώτες μιας σειράς συναντήσεων

Η Ρωσία αναμένει ότι οι συνομιλίες της Πέμπτης μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διπλωματών στην Κωνσταντινούπολη θα είναι οι πρώτες μιας σειράς συναντήσεων που θα φέρουν τις δύο χώρες πιο κοντά στην επίλυση των προβλημάτων στις σχέσεις τους, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι σκοπός των συνομιλιών στην Τουρκία είναι να επιλυθούν τα προβλήματα στις σχέσεις.

«Αναμένουμε ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι η πρώτη σε μια σειρά τέτοιων διαβουλεύσεων ειδικών που θα μας φέρουν πιο κοντά στο να ξεπεράσουμε τις διαφωνίες που έχουν προκύψει με την αμερικανική πλευρά, ενισχύοντας τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

