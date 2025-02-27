Τέμπη: Σε ποιες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συγκεντρώσεις και σε πολλές χώρες του εξωτερικού αναμένονται αύριο, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, που συμπληρώνονται δύο χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι Έλληνες του εξωτερικού ενώνουν τις φωνές τους με την Ελλάδα και τους συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας δικαιοσύνη για τα 57 θύματα.

Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε 10 πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου:

Μπέλφαστ: Belfast City Hall, 17:00

Μπέρμιγχαμ: Victoria Square, 21:00

Κέιμπριτζ: Cambridge Market, 18:00

Κάρντιφ: Capitol, 18:00

Λιντς: City Square (απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό), 18:00

Λονδίνο: Ελληνική Πρεσβεία, 18:00

Μάντσεστερ: Ελληνικό Προξενείο στο Μάντσεστερ (37-43 King St., M27AT), 18:00

Νιουκάστλ Απόν Τάιν: Grey’s Monument, 15:00

Νιουκάστλ Αντερ Λάιμ: Queen’s Garden (27/02/2024, 17:00)

Νότιγχαμ: Market Square, 17:30

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.