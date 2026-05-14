Ξεκινά ξανά ο Στολίσκος για τη Γάζα - Αποστολές από ξηρά και από θάλασσα

Ο Παγκόσμιος Στολίσκος Sumud (Global Sumud Flotilla) ανακοίνωσε σχέδια για νέες αποστολές στη Γάζα, τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα.

Σε δύο αναρτήσεις στο X, η ομάδα ανέφερε ότι η χερσαία συνοδεία θα ξαναβγεί στο δρόμο, με στόχο να φτάσει στην περιοχή Ράφα στη νότια Γάζα «με βοήθεια, ειδικούς, τροχόσπιτα και αποφασιστικότητα».

Πρόσθεσε ότι μια ειρηνική αποστολή δια θαλάσσης θα ξεκινήσει αύριο για την παροχή της επειγόντως απαραίτητης βοήθειας.

Η ομάδα ζήτησε την εκποίηση επενδύσεων και την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας: «Όταν οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να δράσουν, οι άνθρωποι οργανώνονται».

Τον Απρίλιο, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν 22 από τα 58 σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας, συλλαμβάνοντας 175 ακτιβιστές.

Η χερσαία νηοπομπή της ομάδας, η οποία αναχώρησε από τη Μαυριτανία στα τέλη Απριλίου, συγκεντρώθηκε στη Λιβύη στις αρχές Μαΐου, αλλά δεν είχε ακόμη φτάσει στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο.

Μια προηγούμενη προσπάθεια χερσαίας νηοπομπής το 2025 απετράπη στη Λιβύη.

Πηγή: skai.gr

