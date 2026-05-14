Ο υποψήφιος παράταξης της ριζοσπαστικής αριστεράς για την προεδρία στο Περού, Ρομπέρτο Σάντσες, επιβεβαιώθηκε χθες Τετάρτη πως πέρασε στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας, όπου θα αναμετρηθεί με την υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, βάσει των σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων, με το 99,94% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.

Η διαφορά του κ. Σάντσες από τον ακροδεξιό υποψήφιο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα στη μάχη για τον δεύτερο γύρο, μετά την ψηφοφορία της 12ης Απριλίου, είναι κάπου 18.800 ψήφοι.

Με μόλις 55 πρακτικά καταμέτρησης να μένουν να ελεγχθούν--αντιπροσωπεύουν 16.500 ψήφους--δεν είναι πλέον μαθηματικά εφικτή η ανατροπή.

Κατά τα επίσημα αποτελέσματα, ο κ. Σάντσες πιστώθηκε το 12% των ψήφων, έναντι 11,9% του κ. Αλιάγα. Η κ. Φουχιμόρι, που αναδείχτηκε πρώτη, έλαβε το 17,1%.

Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακοινώνονται από την εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE), που τα δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο στον ιστότοπό της, θα είναι διαθέσιμα ως αύριο Παρασκευή.

«Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός», είπε ο Ρομπέρτο Σάντσες χθες σε δημοσιογράφους, εξερχόμενος από την έδρα του κόμματός του στη Λίμα.

Αυτή θα είναι η τέταρτη προσπάθεια της Κέικο Φουχιμόρι να εκλεγεί στο κορυφαίο αξίωμα της χώρας των Άνδεων. Η 50χρονη είναι κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι. Από την άλλη, είναι η πρώτη φορά που ο Ρομπέρτο Σάντσες, 57 ετών, διεκδικεί την προεδρία.

Πάνω από 27 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν και θα κληθούν εκ νέου την 7η Ιουνίου στις κάλπες στο κράτος της Λατινικής Αμερικής--όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική--για να εκλέξουν, πέρα από τον νέο ή την νέα πρόεδρο, τα μέλη του κοινοβουλίου, το οποίο, για πρώτη φορά από τα χρόνια του 1990, θα αποκτήσει ξανά δυο σώματα, Βουλή και Γερουσία.

Παράλληλα με την είδηση ότι ο κ. Σάντσες περνά στον δεύτερο γύρο, έγινε γνωστό ότι η εισαγγελία ζητεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 5 ετών και 4 μηνών σε βάρος του υποψηφίου, διότι φέρεται να είχε δηλώσει «ψευδή στοιχεία» στις εκλογικές αρχές για τη χρηματοδότηση της παράταξής του και να «καταχράστηκε» ποσό αρκετών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων από το 2018 ως το 2020 ενόψει τοπικών εκλογικών διαδικασιών--ο ενδιαφερόμενος μιλά για «ψέμα» κατασκευασμένο με σκοπό την πολιτική του εξόντωση.

Η υπόθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά σε δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2026, αλλά η έδρα την είχε απορρίψει εν μέρει, ζητώντας από την εισαγγελία να τροποποιήσει τον φάκελο. Η δικαιοσύνη αναμένεται να αποφασίσει αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες την 27η Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.