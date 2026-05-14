Αμερικανικό δικαστήριο αναστέλλει τις κυρώσεις Τραμπ κατά της εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ Αλμπανέζε

Francesca Albanese

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε ότι ένα αμερικανικό δικαστήριο ανέστειλε τις κυρώσεις που της είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Αλμπανέζε ανέφερε ότι ο δικαστής έκρινε ότι «η προστασία της ελευθερίας του λόγου είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον».

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ ευχαρίστησε την κόρη της και τον σύζυγό της «που στάθηκαν να με υπερασπιστούν, καθώς και όλους όσοι έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής».

«Μαζί είμαστε ένα», πρόσθεσε.

Οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις, που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2025, απαγόρευσαν στην Αλμπανέζε την είσοδο στις ΗΠΑ και περιόρισαν την πρόσβασή της σε τραπεζικές συναλλαγές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ την κατηγόρησε για «εμπλοκή σε νομικές διαδικασίες» και «απερίφραστο αντισημιτισμό, υποστήριξη της τρομοκρατίας και ανοιχτή περιφρόνηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Δύση».

Ανέφερε επίσης ότι η Αλμπανέζε είχε ενθαρρύνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει και να διώξει Αμερικανούς και Ισραηλινούς υπηκόους για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, χωρίς τη συγκατάθεση των εν λόγω χωρών, ενώ παράλληλα είχε στείλει «απειλητικές» επιστολές σε δεκάδες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, προτρέποντάς τες να διακόψουν τους δεσμούς τους με το Ισραήλ.

TAGS: ΟΗΕ Παλαιστίνιοι κυρώσεις ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
