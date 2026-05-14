Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε ότι ένα αμερικανικό δικαστήριο ανέστειλε τις κυρώσεις που της είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Αλμπανέζε ανέφερε ότι ο δικαστής έκρινε ότι «η προστασία της ελευθερίας του λόγου είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον».

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ ευχαρίστησε την κόρη της και τον σύζυγό της «που στάθηκαν να με υπερασπιστούν, καθώς και όλους όσοι έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής».

«Μαζί είμαστε ένα», πρόσθεσε.

BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me!

As the judge says: "Protecting the Freedom of speech is always just the public interest".

Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far.



Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026

Οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις, που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2025, απαγόρευσαν στην Αλμπανέζε την είσοδο στις ΗΠΑ και περιόρισαν την πρόσβασή της σε τραπεζικές συναλλαγές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ την κατηγόρησε για «εμπλοκή σε νομικές διαδικασίες» και «απερίφραστο αντισημιτισμό, υποστήριξη της τρομοκρατίας και ανοιχτή περιφρόνηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Δύση».

Ανέφερε επίσης ότι η Αλμπανέζε είχε ενθαρρύνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει και να διώξει Αμερικανούς και Ισραηλινούς υπηκόους για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, χωρίς τη συγκατάθεση των εν λόγω χωρών, ενώ παράλληλα είχε στείλει «απειλητικές» επιστολές σε δεκάδες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, προτρέποντάς τες να διακόψουν τους δεσμούς τους με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.