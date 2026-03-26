Ξεκίνησε η δίκη εναντίον του Νικολά Μαδούρο στη Νέα Υόρκη

Η εμφάνιση του Νικολά Μαδούρο (Nicolás Maduro) στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον.

Η ακρόαση ξεκίνησε με τον δικηγόρο του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, να υποστηρίζει το δικαίωμα του πελάτη του σε νομική εκπροσώπηση. Ο Πόλακ υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κεφάλαια από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για να πληρώσει τον δικηγόρο της επιλογής του και ότι διαφορετικά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα υπεράσπισης.

Επιπλέον, τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία κατηγορία πως τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Ο δικαστής απέρριψε την εισήγηση του διορισμένου εκπροσώπου του Μαδούρο κι έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα από την κυβέρνηση της χώρας του.

Την ίδια στιγμή, έξω από το δικαστήριο μεγάλη ομάδα διαδηλωτών υπέρ του προέδρου της Βενεζουέλας, φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν σημαίες της χώρας.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι βασικά στοιχεία της υπόθεσης ενδέχεται να αποδειχθούν δύσκολο να τεκμηριωθούν στο δικαστήριο, ιδιαίτερα η χρήση του όρου «ναρκο-τρομοκρατία», ο οποίος δεν έχει έναν καθολικά αποδεκτό νομικό ορισμό.

«Οι κατηγορίες περί ναρκο-τρομοκρατίας δεν συνάδουν πραγματικά με τις περισσότερες διεθνείς ερμηνείες της τρομοκρατίας, οι οποίες προϋποθέτουν μια άμεση απειλή για αμάχους», λέει ο Κρίστοφερ Σαμπατίνι (Christopher Sabatini), ανώτερος συνεργάτης στο Think Tank "Chatham House".

«Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η διακίνηση κοκαΐνης είναι απλώς μια παράνομη εμπορική δραστηριότητα, αλλά δεν αποτελεί, ιδιαίτερα όταν δεν αφορά φαιντανύλη, άμεση απειλή για τη ζωή των πολιτών», προσθέτει.

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης είναι ο ισχυρισμός ότι ο Μαδούρο συντόνιζε το λεγόμενο "Cartel of the Suns". Παρότι υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τμήματα του κράτους της Βενεζουέλας με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό δεν ισοδυναμεί με ένα οργανωμένο καρτέλ με την παραδοσιακή έννοια.

Υπάρχουν επίσης διαδικαστικά ζητήματα. Η σημερινή ακρόαση αναμένεται να επικεντρωθεί εν μέρει στις ανησυχίες της νομικής ομάδας του Μαδούρο ότι οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν περιορίσει τη δυνατότητά του να πληρώσει ιδιώτες δικηγόρους.

Ο Sabatini εκτιμά ότι αυτό δύσκολα θα οδηγήσει σε απόρριψη της υπόθεσης, καθώς ο Μαδούρο εξακολουθεί να έχει δικαίωμα σε διορισμένο από το δικαστήριο συνήγορο ή σε ιδιωτική χρηματοδότηση, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ευρύτερων επιχειρημάτων σχετικά με το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη.



Πηγή: skai.gr

