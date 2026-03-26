Γουίτκοφ: Ισχυρές ενδείξεις ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή 

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» που δείχνουν ότι υπάρχει η πιθανότητα για επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ο Γουίτκοφ σημείωσε ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν «θετική για το Ιράν, ολόκληρη την περιοχή και τον κόσμο συνολικά».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν «αναζητά μια έξοδο» από την εκστρατεία που διεξάγουν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Γουίτκοφ υποστήριξε ότι στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις το Ιράν επέμεινε στο δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί απέρριψαν επανειλημμένα τα αιτήματα των ΗΠΑ στις συνομιλίες και καθυστερούσαν τη διαδικασία.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει τώρα στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων.

Μπορώ να σας αναφέρω σήμερα ότι, σε συνεργασία με την ομάδα εξωτερικής πολιτικής, έχουμε παρουσιάσει ένα σχέδιο 15 σημείων που αποτελεί το πλαίσιο για μια συμφωνία ειρήνης. Αυτός έχει διαβιβαστεί μέσω της κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία ενεργεί ως διαμεσολαβητής», δήλωσε ο Γουίτκοφ. «Αυτό έχει οδηγήσει σε ισχυρά και θετικά μηνύματα και συνομιλίες», σημείωσε.

«Θα δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα, αν μπορέσουμε να πείσουμε το Ιράν ότι δεν υπάρχουν άλλες καλές εναλλακτικές», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

