Ούτε καν η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν φαίνεται να ενοχλείται από το ναζιστικό τατουάζ του Γκράχαμ Πλάτνερ. Η προοδευτική Δημοκρατική από τη Μασαχουσέτη τον υποστήριξε στην προκριματική αναμέτρηση των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μέιν την περασμένη εβδομάδα, λίγες μόλις ημέρες αφότου η αντίπαλός του, κυβερνήτης Τζάνετ Μιλς, δημοσίευσε την πρώτη της επιθετική διαφήμιση εναντίον του 41χρονου βετεράνου των Πεζοναυτών και καλλιεργητή στρειδιών.

Της Carine Hajjar, αρθρογράφου της TWP

Η διαφήμιση παρουσιάζει γυναίκες να αντιδρούν σε παλιές αναρτήσεις του Πλάτνερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποβαθμίζουν τη σεξουαλική επίθεση. Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά αμφιλεγόμενα στοιχεία μέσα σε περισσότερες από 1.800 διαγραμμένες αναρτήσεις του στο Reddit. Το παρελθόν του περιλαμβάνει επίσης ρόλο εκπαιδευτή στη Socialist Rifle Association, αυτοχαρακτηρισμό ως «υπερστρατιώτης της antifa» και, φυσικά, το (πλέον καλυμμένο) ναζιστικό τατουάζ. Αυτή την εβδομάδα, η Μιλς κυκλοφόρησε νέα διαφήμιση που αναδεικνύει παλαιότερη ομοφοβική προσβολή και άλλες επιθετικές εκφράσεις. «Όσο πιο προσεκτικά κοιτάς», καταλήγει η διαφήμιση, «τόσο χειρότερα γίνεται».

Ο Πλάτνερ έχει ζητήσει συγγνώμη για ορισμένες από τις παλιές του αναρτήσεις, λέγοντας ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες μετά τη στρατιωτική του θητεία. Ωστόσο, όταν μίλησα με ψηφοφόρους, τα σκάνδαλά του δεν προέκυπταν (εκτός αν τα ανέφερα εγώ.)

«Πάντα θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις και από τις δύο πλευρές», μου είπε ο Τομ Κάσγουελ, 56χρονος νοσηλευτής σε κέντρο βετεράνων, έξω από ένα Walmart στο Όξφορντ του Μέιν. «Δεν υπάρχει καμία διαμάχη», δήλωσε η 75χρονη Ντενίζ Τζόνσον σε μια συγκέντρωση του Πλάτνερ στο Σάουθ Μπέρουικ. «Σοβαρά τώρα;» είπε, δείχνοντας προς τις διαμάχες γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Νομίζετε ότι ένα τατουάζ θα με νοιάξει;»

Καθώς η Μιλς υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις, έχει στραφεί στην ανάδειξη επιβαρυντικών στοιχείων για να επιβραδύνει τη δυναμική του πολιτικού νεοεισερχόμενου, καθώς διεκδικούν την ευκαιρία να εκτοπίσουν τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς. Η στρατηγική της φαίνεται να βασίζεται στην ιδέα ότι οι ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως το παρελθόν του Πλάτνερ. Ωστόσο, στο σημερινό πολιτικό κλίμα, οι Αμερικανοί είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις αντιπαραθέσεις. Και οι Δημοκρατικοί, που επιδιώκουν να αναζωογονήσουν το κόμμα, δείχνουν λιγότερη διάθεση για ηθική αγανάκτηση. Παρότι η 78χρονη Μιλς έχει την υποστήριξη του κομματικού κατεστημένου, άλλοι γνωστοί γερουσιαστές στηρίζουν τον Πλάτνερ. Πολλοί ψηφοφόροι στο Μέιν φαίνεται να συμμερίζονται αυτή τη στάση.

Ο Κάσγουελ υποστηρίζει τον Πλάτνερ γιατί «πιστεύω ότι νοιάζεται πραγματικά για τους κατοίκους του Μέιν» και επειδή η πολιτεία είναι «έτοιμη για αλλαγή». Ακόμη και ορισμένοι υποστηρικτές της Μιλς δεν ενοχλούνται από το παρελθόν του αντιπάλου της. Σε μια στάση της περιοδείας της, ο 83χρονος Τζέι Λακ εξήγησε ότι προτιμά τη Μιλς λόγω εμπειρίας, αλλά δεν κατηγορεί τον Πλάτνερ για τις αναρτήσεις του.

«Έχω κάνει χαζά πράγματα όταν ήμουν νέος, και ακόμη και αργότερα έγραφα ανόητα πράγματα», είπε. «Θύμωνα, έμπαινα στο ίντερνετ, έγραφα κάτι και μετά αναρωτιόμουν γιατί το έκανα».

Ο θυμός είναι τόσο βασικός για την πολιτική επιβίωση του Πλάτνερ όσο και για την απήχησή του. Στηρίζεται στην κατανόηση των υποστηρικτών του για την ανθρώπινη τάση να λέει - ή ακόμα και να «χαράζει» - απαράδεκτα πράγματα όταν είναι θυμωμένος. Οι ψηφοφόροι είτε ικανοποιούνται με αυτή την εξήγηση είτε είναι τόσο κυνικοί απέναντι στην πολιτική που δεν δίνουν σημασία. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεντρώσεις του γεμίζουν.

Όταν μια εκδήλωση στις 8 Μαρτίου γέμισε το αμφιθέατρο ενός σχολείου στο Σάουθ Μπέρουικ, ο Πλάτνερ μπήκε κατευθείαν στο πλήθος που περίσσευε. Αν δεν σχηματιζόταν κύκλος γύρω του, δύσκολα θα ξεχώριζε: φορούσε ένα απλό φλις και τζιν.

«Οι υπερπλούσιοι… κρατούν όλο τον πλούτο, και τον απέκτησαν επειδή εξαπάτησαν», είπε. «Αρνούμαι να πιστέψω ότι ένας δισεκατομμυριούχος δουλεύει πιο σκληρά από ανθρώπους που ξέρω στο ανατολικό Μέιν και έχουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα».

Ο λόγος του βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε παράπονα: ανισότητα πλούτου, διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, πολέμους και θεσμούς που θεωρεί προκατειλημμένους. Παράλληλα, όμως, υστερεί σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.

Υποστηρίζει τη φορολόγηση του πλούτου και μεγάλα προγράμματα όπως η καθολική υγειονομική περίθαλψη, χωρίς να δίνει σαφείς απαντήσεις για τη χρηματοδότησή τους. «Βρήκαμε τρισεκατομμύρια για πολέμους», είπε. «Μπορούμε να βρούμε και για αυτό».

Παρά τις αμφιβολίες για τη ρεαλιστικότητα των σχεδίων του, η απήχησή του δεν βασίζεται στις λεπτομέρειες των πολιτικών του, αλλά στο στυλ του: είναι νέος, άμεσος, θυμωμένος και ανθρώπινος, με όλα του τα λάθη.

Αυτό ίσως αρκεί για να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές. Αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να πείσει τους ψηφοφόρους να αντικαταστήσουν μια έμπειρη γερουσιαστή με κάποιον που υπόσχεται μεγάλες αλλαγές χωρίς σαφές σχέδιο χρηματοδότησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.