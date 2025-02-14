Ο Ρώσος πολίτης Αλεξάντρ Βίνικ, που αφέθηκε ελεύθερος από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τον Αμερικανό εκπαιδευτικό Μαρκ Φόγκελ, έφτασε στη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία με αμερικανικό αεροσκάφος, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Ria Novosti.

Φορώντας ένα γκρι- μαύρο πουλόβερ ο Βίνικ, με λευκά, κοντά γένια, διαβεβαίωσε ότι «αγνοούσε εντελώς» ως το τέλος ότι θα παραδοθεί στη Ρωσία.

«‘Δεν γνωρίζουμε τίποτα’, έλεγαν», είπε ο Βίνικ αναφερόμενος στους ανθρώπους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος.

«Με έφεραν σπίτι με έναν αρκετά κανονικό τρόπο, με ειδική πτήση μέσω Πολωνίας», εξήγησε στο Ria. «Ανεφοδιαστήκαμε στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και μετά στην Πολωνία. Ανεφοδιασμός και τώρα εδώ. Είμαι σπίτι μου. Δεν μπορώ να το καλοπιστέψω ακόμη».

«Θα ήθελα να πω ‘ευχαριστώ’ σε όλους, πρώτα απ’ όλα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν», πρόσθεσε λίγο αργότερα ο Βίνικ από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε στο σπίτι του. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τους Ρώσους διπλωμάτες και τις μυστικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους του «και κυρίως προς την οικογένειά μου». Ο Βίνικ τόνισε: «Και επίσης ευχαριστώ τον Τραμπ. Συνολικά, χωρίς εκείνον, τα πράγματα θα ήταν μάλλον δύσκολα».

Στη συνέχεια στο βίντεο που μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται να τον υποδέχεται η μητέρα του με ένα μπουκέτο λουλούδια. «Τον περίμενα πάρα πολύ», δήλωσε η Βέρα Βίνικ με δάκρυα στα μάτια, αφού πήρε αγκαλιά τον γιο της.

Πατέρας δύο παιδιών, αυτός ο ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2022 από την Ελλάδα στις ΗΠΑ, όπου τον Μάιο του 2024 είχε δηλώσει ένοχος για συνωμοσία με στόχο το ξέπλυμα χρήματος μέσω της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων BTC-e, που έκλεισε το 2017. Εξάλλου ο Βίνικ είχε καταδικαστεί το 2022 σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρήματος από τη γαλλική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα του πέθανε από καρκίνο όσο εκείνος ήταν στη φυλακή.

