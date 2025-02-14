Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα, που είχε χτυπηθεί από το τσουνάμι που προκάλεσε ο φοβερός σεισμός του 2011, ανακοίνωσε σήμερα πως άρχισε τη διαδικασία της διάλυσης δεξαμενών επεξεργασμένων υδάτων για να απελευθερωθεί χώρος ώστε να αποθηκευτούν ραδιενεργά συντρίμμια.

«Οι εργασίες διάλυσης» των δεξαμενών «άρχισαν στις 08:05» (τοπική ώρα· στη 01:05 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τατσούγια Ματόμπα, εκπρόσωπος της Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Η έναρξη της επιχείρησης καθυστέρησε για περίπου 24 ώρες εξαιτίας ισχυρών ανέμων.

Το εγχείρημα, με σκοπό να αδειάσει χώρος προκειμένου να αποθηκευτούν σ’ αυτόν πυρηνικά συντρίμμια, θεωρείται σημαντικό βήμα του σχεδίου για τον παροπλισμό του εργοστασίου.

«Για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, όπως η ανάκτηση των συντριμμιών (πυρηνικού) καυσίμου, χρειαζόμαστε χώρο», εξήγησε χθες Πέμπτη ο Ναόκι Μαεσίρο, υπεύθυνος του έργου κατασκευής και εκμετάλλευσης των δεξαμενών νερού της TEPCO.

Η εταιρεία σχεδιάζει, αφού διαλυθούν οι δεξαμενές αυτές, να κατασκευαστούν υποδομές αποθήκευσης περίπου 880 τόνων ραδιενεργών συντριμμιών και αποβλήτων, εξαιρετικά επικίνδυνων, που δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί καν από τους κατεστραμμένους αντιδραστήρες.

Η TEPCO θέλει η διάλυση των δεξαμενών να έχει ολοκληρωθεί πριν από τον Μάρτιο του 2026.

Μετά το γιγαντιαίο τσουνάμι, που προκάλεσε σεισμός 9 βαθμών την 11η Μαρτίου 2011, η TEPCO διατηρούσε αποθηκευμένη στο κατεστραμμένο εργοστάσιο ποσότητα κάπου 1,3 εκατ. τόνων μολυσμένων υδάτων—όμβριων, υπόγειων και θαλασσινών—, καθώς και νερό που χρειαζόταν για να ψύχονται οι αντιδραστήρες.

Το νερό αυτό, που πέρασε από επεξεργασία με το σύστημα ALPS («προηγμένο σύστημα επεξεργασίας υγρών») για να μειωθεί το επίπεδο ραδιενέργειας, παραμένει αποθηκευμένο σε πάνω από χίλιες δεξαμενές. Αυτές καταλαμβάνουν σχεδόν τον χώρο του εργοστασίου.

Η διάλυση των δεξαμενών κατέστη εφικτή αφού άρχισε η απόρριψη των επεξεργασμένων υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό τον Αύγουστο του 2023. Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις ανησυχίες, ιδίως της Κίνας, τόσο οι αρχές της Ιαπωνίας όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) διαβεβαιώνουν πως η απόρριψη των υδάτων στη θάλασσα δεν βλάπτει το περιβάλλον.

Οι εργασίες απορρύπανσης, διάλυσης κι οριστικού παροπλισμού του εργοστασίου στη Φουκουσίμα θα διαρκέσουν δεκαετίες.

Οι τρεις από τους έξι αντιδραστήρες στο εργοστάσιο στη Φουκουσίμα λειτουργούσαν όταν το έπληξε το τσουνάμι την 11η Μαρτίου 2011, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα συστήματα ψύξης τους και να προκληθεί η χειρότερη πυρηνική καταστροφή στην Ιστορία, μαζί με εκείνη του Τσερνόμπιλ το 1986.

Πηγή: skai.gr

