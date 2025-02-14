Βολές Τραμπ κατά του Μιτς ΜακΚόνελ για το «Όχι» στον Ρ.Φ Κένεντι

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ μπήκε την Πέμπτη ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Μιτς ΜακΚόνελ μετά την αρνητική ψήφο του για τον διορισμό του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι στη θέση του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, με τον Αμερικανό πρόεδρο μάλιστα να αμφισβητεί τη μάχη του γερουσιαστή με την πολιομυελίτιδα.

«Δεν ψηφίζει κατά του Μπόμπι, ψηφίζει εναντίον μου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς για το αν η περιπέτεια του ΜακΚόνελ με την πολιομυελίτιδα επηρέασε την απόφασή του να ψηφίσει όχι, ο Τραμπ έδειξε να αμφισβητεί τη διάγνωση για τον γερουσιαστή.

«Δεν έχω ιδέα αν είχε πολιομυελίτιδα», ανέφερε ο Τραμπ. «Το μόνο που μπορώ να σας πω γι’ αυτόν είναι ότι δεν έπρεπε να είναι επικεφαλής».

Ο ΜακΚόνελ, ο οποίος είχε πολιομυελίτιδα ως παιδί, ήταν ο μόνος Ρεπουμπλικανός που καταψήφισε την επικύρωση του διορισμού του Κένεντι από τη Γερουσία.

Ο 82χρονος γερουσιαστής έχει γράψει και έχει μιλήσει δημόσια για την παραλυτική ασθένεια και τις επιπτώσεις που είχε στη ζωή του -όπως για τις ημερών που ως παιδί ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι ή για την εντατική φυσικοθεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για την αποκατάσταση του αριστερού ποδιού του- και έχει υποστηρίξει ενθέρμως τον εμβολιασμό, σημειώνοντας ότι σώζει ζωές.

Ο Κένεντι, ο οποίος έχει αρνηθεί ότι είναι κατά του εμβολιασμού, έχει επανειλημμένως συνδέσει το πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού με τον αυτισμό - ισχυρισμός που έχει καταρριφθεί από τους επιστήμονες.

«Είμαι επιζών της παιδικής πολιομυελίτιδας. Κατά τη διάρκεια της ζωής μου, έχω δει τα εμβόλια να σώζουν εκατομμύρια ζωές από καταστροφικές ασθένειες σε όλη την Αμερική και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα την Πέμπτη.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε επίσης τη διανοητική κατάσταση του ΜακΚόνελ, λέγοντας ότι «δεν είναι διανοητικά ικανός» να ηγείται του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αποκάλεσε τον ΜακΚόνελ «πικραμένο», ισχυριζόμενος ότι κέρδισε την υποστήριξη Ρεπουμπλικάνους λόγω της ικανότητάς του να συγκεντρώνει χρηματοδοτήσεις όταν ηγείτο του κόμματος στη Γερουσία.

Οι σχέσεις του ΜακΚόνελ με τον Τραμπ είναι τεταμένες εδώ και χρόνια, αν και έχουν περάσει από διάφορες φάσεις: επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να ανακτήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο της Γερουσίας και μετά την αποτυχία του κόμματος να ακυρώσει τον νόμο Affordable Care, βελτιώθηκαν μετά από τις πολιτικές νίκες όπως οι φορολογικές περικοπές που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί το 2017, ενώ επιδεινώθηκαν εκ νέου στη συνέχεια λόγω δημόσιων και συχνά προσωπικών επιθέσεων του Τραμπ.

Ο Τραμπ έκανε ρατσιστικά σχόλια σε βάρος του ΜακΚόνελ, αποκαλώντας επανειλημμένως τη γεννημένη στην Ταϊβάν σύζυγο του γερουσιαστή Ελέιν Τσάο, ενώ ζήτησε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αποπέμψει τον επί χρόνια επικεφαλής του, ισχυριζόμενος ότι ο ΜακΚόνελ ευθύνεται για τη διαίρεση του GOP.

Ο ΜακΚόνελ με τη σειρά του έχει κατηγορήσει τον Τραμπ ως «πρακτικά και ηθικά υπεύθυνο» για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ και του έχει επιρρίψει ευθύνες για τις κακές εκλογικές επιδόσεις του GOP το 2020 και το 2022, αν και το 2024 τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Τραμπ.

Έχοντας αποχωρήσει από την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, ο ΜακΚόνελ, ο οποίος πιθανότατα θα αποσυρθεί στο τέλος της θητείας του το 2026, καταψήφισε τις υποψηφιότητες αρκετών υψηλού προφίλ και αμφιλεγόμενων εκλεκτών του Τραμπ για υπουργικές θέσεις, όπως της Τούλσι Γκάμπαρντ για επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Πιτ Χέγκσεθ για το υπουργείο Άμυνας.



Πηγή: The Washington Post

