Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη αντιπρόεδρε Βανς

Για μια «καλή συζήτηση» όσον αφορά τις κοινές προκλήσεις ΕΕ και ΗΠΑ, κάνει λόγο η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στο Παρίσι, στο περιθώριο της Συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μετά τη συνάντηση, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με μια λιτή ανάρτηση στο «Χ» αναφέρει τα εξής:

«Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη αντιπρόεδρε Βανς. Σας ευχαριστούμε για την καλή συζήτηση σχετικά με τις κοινές μας προκλήσεις ως σύμμαχοι. Από την ασφάλεια και τη σταθερότητα μέχρι τη μεγάλη υπόσχεση της τεχνολογίας και την κρίσιμη πρόκληση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας εκτός αγοράς. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με εσάς. Θα τα ξαναπούμε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου».

Στη συνάντηση έλαβε μέρος και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Με ανάρτησή της στο «Χ», η Κάγια Κάλας αναφέρει τα εξής:

«Είχαμε μια καλή συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Μαζί με την Πρόεδρο της Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, συζητήσαμε για να εργαστούμε για βασικά ζητήματα: για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και τις ενέργειες της Κίνας. Καθώς οι αντίπαλοί μας συντονίζουν τις ενέργειές τους, πρέπει να κάνουμε το ίδιο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

