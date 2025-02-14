Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν τη Μόσχα με κυρώσεις και ενδεχόμενη στρατιωτική δράση, αν ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συναινέσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία που να εγγυάται τη μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία του Κιέβου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

«Υπάρχουν οικονομικά εργαλεία μόχλευσης, υπάρχουν φυσικά στρατιωτικά εργαλεία μόχλευσης» που οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του Πούτιν, δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στην εφημερίδα.

«Υπάρχουν άφθονες διατυπώσεις, άφθονα σχήματα, όμως θέλουμε η Ουκρανία να έχει κυρίαρχη ανεξαρτησία», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε προχθές, Τετάρτη, τον πόλεμο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και χωριστά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ζήτησε από Αμερικανούς αξιωματούχους να αρχίσουν συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες έγιναν λίγο αφού ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στους στρατιωτικούς συμμάχους της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες ότι μια επιστροφή στα προ του 2014 σύνορα της Ουκρανίας -πριν η Ρωσία προσαρτήσει την Κριμαία- δεν είναι ρεαλιστική επιδίωξη και ότι οι ΗΠΑ δεν βλέπουν την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ ως μέρος της λύσης.

Οι Ουκρανοί εξέφρασαν χθες, Πέμπτη, ανησυχία ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τη χώρα τους μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν.

Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα συμμετάσχει σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία. Είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η Ουκρανία θα έχει μια θέση στο τραπέζι στη διάρκεια οποιωνδήποτε ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Κίεβο δήλωσε ότι θα ήταν πρόωρο να μιλήσει με τη Μόσχα σε μια σημερινή διάσκεψη για την ασφάλεια.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία που θα προκύψει απ' αυτό και θα σοκάρει πολλούς», δήλωσε ο Βανς, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Ο πρόεδρος δεν θα πάει σε αυτό με παρωπίδες», δήλωσε ο Βανς. «Θα πει, 'Όλα είναι στο τραπέζι, ας κάνουμε μια συμφωνία'».

Ο Βανς συμφώνησε επίσης ότι ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει γνώμη ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να πει, δείτε, δεν το θέλουμε αυτό, μπορεί αυτό να μην μας αρέσει, αλλά είμαστε πρόθυμοι να το επαναφέρουμε στο τραπέζι, αν οι Ρώσοι δεν είναι καλοί εταίροι στη διαπραγμάτευση ή αν υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για τους Ουκρανούς που μπορεί να θέλουμε να βγάλουμε από το τραπέζι», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

